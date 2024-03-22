Треба знищити як державу: Пєсков видав заяву, що Україна заважає територіальній цілісності Росії

Речник Путіна Дмітрій Пєсков висловив позицію Кремля щодо поточного стану війни з Україною. У ній він наголосив, що Росія продовжуватиме вести кровопролитну війну задля "захисту" своїх громадян та територій.

Він підкреслив, що Кремль не може допустити існування України на своїх кордонах, яка, за його словами, прагне використати будь-які методи для відбору у Росії анексованого Криму та чотирьох окупованих областей України. Про це Пєсков розповів під час інтерв'ю росЗМІ.

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Заяви Пєскова

Президент Росії спрямовує нашу політику з метою захисту інтересів наших громадян та забезпечення безпеки територій. Ми не можемо допустити загрози на наших кордонах,

– зазначив Пєсков.

На думку речника Путіна, саме Україна становить загрозу для громадян Росії та її територій. З цієї причини Кремль не може собі дозволити, щоб на її кордонах була держава, котра готова в будь-який спосіб відібрати у Росії незаконно анексований Крим та чотири окуповані області України.

Доволі цинічно звучать ці заяви, враховуючи, що найбільша загроза для Росії – вона сама. Так, нещодавно з'явилася інформація, як російські війська завдають ударів керованими авіабомбами по власних територіях. Також в цьому випадку Пєсков може собі пригадати слова російського диктатора "Нравится, не нравится..."

Речник Путіна також наголосив на необхідності захисту мешканців нових (тимчасових) суб'єктів Росії, зокрема тих, які перебувають у зоні конфлікту. Пєсков висловив бажання звільнити території, які буцімто наразі перебувають "де-факто окупованими київським режимом".

У Путіна вперше визнали, що країна перебуває в стані війни