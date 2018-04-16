Дмитро Комаров здійснив мрію важкохворого хлопчика

Ведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров в рамках проекту "Здійсни мрію" допоміг втілити в життя мрію хлопчика про підкорення вершини та знайомство з кумиром.

12 річний Сашко Красушін з Києва виглядає як 6-річна дитина і 3 роки вже живе як заручник у своїй квартирі. Причина – генетичний збій, через який навіть невелика фізична активність може спровокувати у нього переломи, повідомляє ТСН

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Дітей з таким діагнозом називають "кришталевими". На тлі остеогенеза у хлопчика прогресує нанізм (низькорослість) і глухота. Останні 2 роки він не може ходити в школу.

Щоб втілити в реальність мрію хлопчика, Дмитро Комаров погодився допомогти. Для Сашка команда проекту приготували безліч сюрпризів: королівський номер в готелі, прогулянки по засніжених схилах, катання на санках, підйомники.

Куратор проекту Лідія Таран зазначила, що найважче у цій ситуації було продумати цю поїздку таким чином, щоб вона не завдала шкоди хлопчику, адже окрім лікарні на лікування він ніколи нікуди не їздив, оскільки це дуже ризиковано: його кістки настільки тендітні, що ламаються від найменших фізичних навантажень.