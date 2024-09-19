Нардеп Дмитрук розповів, як тікав з України "з портфельчиком", бо боявся ліквідації

Нардеп Артем Дмитрук, який є прихильником УПЦ МП, розповів, що втік з України тому, що його нібито хотіли ліквідувати. Політик заявив, що рішення ухвалив 20 серпня.

Артем Дмитрук заявив у інтерв'ю адвокату Тарасу Никифорчуку, що він вирішив тікати 20 серпня – у день, коли Верховна Рада проголосувала за заборону УПЦ МП. Політик сказав, що тоді вже буцімто знав, що його можуть ліквідувати просто або під час затримання, пише 24 Канал.

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Що розповів Дмитрук про свою втечу

Була вже "пікова ситуація", коли переслідування за мною та моєю сім′єю набрало максимальні оберти, мене просто хотіли ліквідувати, вказівка була дана з Офісу Президента, за мною вже довгий час, декілька місяців стежили спецслужби України, і організовані злочинні групи, це підтвердили, власне, вони самі. Це було все абсолютно незаконним… Я це бачив та знав,

– заявив Дмитрук.

Він також пояснив, що сім'я виїхала в Молдову раніше – 21 серпня. Він же 23 серпня виїхав з Києва до Одеської області, його відвіз водій його товариша. Артем Дмитрук розповів, що далі він вийшов з авто та пішов у Молдову.

"Де (у Молдові – 24 Канал) 24 серпня дістався першого відділення поліції поруч з пунктом пропуску "Паланка". Прийшов туди, абсолютно виконав всі свої громадянські обов'язки, заповнив необхідні документи, анкети, після чого отримав спеціальний документ, який давав мені дозвіл залишити територію Молдови. І почав свій рух далі", – заявив Дмитрук.

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Він пояснив, що йому довелось "ніжками з портфельчиком довго-довго йти, щоб дійти до цієї ділянки Молдови".

Артем Дмитрук не уточнив, як саме він перетнув український кордон та хто йому в цьому допомагав. Проте ЗМІ писали, що Дмитрука на автомобілі Toyota Camry вивіз на Одещину помічник народного депутата Суто Мамояна, Володимир Миколайович Крохмаль.

Дмитрук втік з України

Нардеп Артем Дмитрук незаконно втік з України. Інформацію про це 25 серпня повідомили ЗМІ. Згодом цей факт підтвердили у Державному бюро розслідувань.

Вже у вересні ДБР повідомило, що Дмитрук вийшов з машини на трасі поблизу одного з населених пунктів Роздільнянського району Одещини.

Далі, за даними ДБР, він близько 17:00 він пересів в інше авто, за кермом якого перебував інший фігурант, а також організатор схеми переправлення. Близько 21:00 вони доставили депутата до кордону, після чого він пішки незаконно залишив Україну.

У ДБР заявили, що вже встановили всіх осіб, які організовували "втечу", включно з боку Молдови.

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