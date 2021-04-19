У Новокодацькому районі Дніпра до ванної кімнати приватного житлового будинку 18 квітня залізла змія. Туди викликали рятувальників. Поки вони не приїхали, плазуна тримали шваброю.

Це трапилося на вулиці Електрозварювальній. Тварину помітили вчасно, тому ніхто не постраждав. До теми В Австралії після повеней тисячі павуків штурмують домівки людей: моторошне відео Детальніше про інцидент Довжина змії сягала пів метра.

Вона залізла у ванну.

Коли 5 рятувальників прибули на виклик, жителька дому ще тримала тварину.

Один із надзвичайників зловив плазуна спеціальним інструментом для вилову.

Згодом змію вивезли за межі міста.

А з жителями будинку провели бесіду щодо застережень та заходів безпеки, у разі виявлення плазунів.

Рятувальник дістає змію з ванни / Фото ДСНС Дніпропетровщини Зверніть увагу! У Києві 9 квітня на вулиці Клавдіївській розгулював нетверезий чоловік, навколо шиї якого обвились 2 змії. При цьому він поводився агресивно та чіплявся до перехожих. Більше про цю подію – за посиланням.