Змія залізла до ванної кімнати: у Дніпрі швабра врятувала життя людей – фото
У Новокодацькому районі Дніпра до ванної кімнати приватного житлового будинку 18 квітня залізла змія. Туди викликали рятувальників. Поки вони не приїхали, плазуна тримали шваброю.
Джерело:ДСНС Дніпропетровщини
Це трапилося на вулиці Електрозварювальній. Тварину помітили вчасно, тому ніхто не постраждав.
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Детальніше про інцидент
- Довжина змії сягала пів метра.
- Вона залізла у ванну.
- Коли 5 рятувальників прибули на виклик, жителька дому ще тримала тварину.
- Один із надзвичайників зловив плазуна спеціальним інструментом для вилову.
- Згодом змію вивезли за межі міста.
- А з жителями будинку провели бесіду щодо застережень та заходів безпеки, у разі виявлення плазунів.
Рятувальник дістає змію з ванни / Фото ДСНС Дніпропетровщини
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