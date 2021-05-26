Це трапилося у відділенні банку на проспекті Богдана Хмельницького 25 травня. Після затримання виявилося, що чоловік був напідпитку.
Зверніть увагу Дніпрянин погрожував підірвати будинок: його затримали
Відділення банку, яке погрожували підірвати / Фото "Дніпро оперативне"
Більше про інцидент
- Спершу чоловік зайшов до відділення банку та почав проявляти агресію до працівників установи.
- Після цього, він почав погрожувати підірвати гранату, яку нібито приніс із собою.
- Через що зловмисник почав сперечатися – невідомо.
- Згодом прибули патрульні, які його затримали та відвезли у відділення.
Що кажуть правоохоронці
У відділі комунікації поліції Дніпра журналістам 24 каналу сказали, що цю інформацію можуть прокоментувати тільки патрульні, які затримували чоловіка. Однак в Управлінні патрульної поліції міста відповіли, що наразі не мають змоги спілкуватися.
Правоохоронці, які прибули на затримання чоловіка, який погрожував гранатою / Фото "Дніпро оперативне"
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Яке покарання можливе
Оскільки невідомо, як інкримінують цей випадок, сказати напевне про ймовірне покарання – неможливо. Однак дії чоловіка можна розцінювати, як неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Покарання за відповідною статтею передбачає від 2 до 6 років ув'язнення.
Автомобілі правоохоронців на місці події / Фото "Дніпро оперативне"