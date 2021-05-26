Це трапилося у відділенні банку на проспекті Богдана Хмельницького 25 травня. Після затримання виявилося, що чоловік був напідпитку.

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Відділення банку, яке погрожували підірвати / Фото "Дніпро оперативне"

Більше про інцидент

Спершу чоловік зайшов до відділення банку та почав проявляти агресію до працівників установи.

Після цього, він почав погрожувати підірвати гранату, яку нібито приніс із собою.

Через що зловмисник почав сперечатися – невідомо.

Згодом прибули патрульні, які його затримали та відвезли у відділення.

Що кажуть правоохоронці

У відділі комунікації поліції Дніпра журналістам 24 каналу сказали, що цю інформацію можуть прокоментувати тільки патрульні, які затримували чоловіка. Однак в Управлінні патрульної поліції міста відповіли, що наразі не мають змоги спілкуватися.



Правоохоронці, які прибули на затримання чоловіка, який погрожував гранатою / Фото "Дніпро оперативне"

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Яке покарання можливе

Оскільки невідомо, як інкримінують цей випадок, сказати напевне про ймовірне покарання – неможливо. Однак дії чоловіка можна розцінювати, як неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Покарання за відповідною статтею передбачає від 2 до 6 років ув'язнення.



Автомобілі правоохоронців на місці події / Фото "Дніпро оперативне"