У Дніпрі чули вибух: Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку

Вранці 18 жовтня у Дніпрі чули звуки вибуху. На території області повітряна тривога.

Повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили о 09:44. Майже одразу прогримів вибух. Що відомо, розповідає 24 Канал.

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У Дніпрі прогримів вибух

Про вибух у Дніпрі повідомили кореспонденти Суспільного. Зауважимо, що у Повітряних силах попередили про небезпеку.

Ракетна небезпека для східних, південно-східних областей!

– йшлося в повідомленні.

Голова Дніпропетровської обласної ради закликав у жодному разі не ігнорувати тривогу й перебувати в укритті.

"Дбайте про свою безпеку та безпеку своїх близьких!" – підкреслив Микола Лукашук.

До речі, моніторингові групи писали, що, за попередньою інформацією, о 09:40 були пуски балістичних ракет "Іскандер" з території тимчасово окупованого Криму. Однак, офіційного підтвердження станом на 10:08 не було.

Додамо, що о 10:02 у Дніпропетровській області оголосили відбій тривоги.

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