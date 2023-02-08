У Дніпрі чули вибухи: у кількох областях лунала повітряна тривога

8 лютого 2023, 23:55
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Джерело:

Суспільне

Пізно ввечері 8 лютого у Дніпрі пролунали звуки вибухів. Інформація про вибухи надійшла, коли на Сході оголосили повітряну тривогу.

Інформація про вибухи в Дніпрі з'явилася о 23:52. Наразі місцева влада офіційно не підтверджувала вибухи в Дніпрі чи області. О 00:24 у Дніпрі оголосили відбій повітряної тривоги.

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Зазначимо, що інформація про вибухи в Дніпрі надійшла відразу після того, як на Сході оголосили повітряну тривогу. Всього повітряну тривогу оголошували в семи областях України. Втім, у Луганській області повітряна тривога ще з квітня 2022 року.

Де в Україні оголошували повітряну тривогу

  • Сумська область
  • Полтавська область
  • Харківська область
  • Дніпропетровська область
  • Запорізька область
  • Донецька область
  • Луганська область
Зверніть увагу. В обід 8 лютого в декількох областях України також оголошували повітряну тривогу. Під час тривоги в Сумській області чули вибухи.

Росіяни атакували Харків

  • Російські військові пізно ввечері 7 лютого завдали ракетних ударів по Харкову. Під обстрілами окупантів опинився Київський район. Також під ударом ворога опинився Центральний парк.
  • В цілому місцева влада повідомляла про шість прильотів по Харкову. Удари із ЗРК С-300 зафіксували по промисловому об'єкту.
  • Слід зазначити, що росіяни в останні дні збільшили кількість обстрілів Харкова. Так, 5 лютого російські військові здійснювали ракетний удар по Харкову й області. Під вогнем опинилася центральна частина Харкова.
  • Крім того, у неділю, 5 лютого, російські війська двома ракетами із С-300 завдали удару по території Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова.
  • Також серйозних руйнувань зазнали 10 будинків, що розташовані поруч. Від обстрілів росіян страждає й область. Так, протягом 7 лютого росіяни били ракетами по населеним пунктам, внаслідок чого у Вовчанську загинула 70-річна жінка. Крім того, 16-річна дівчина отримала поранення.

Автор: Михайло Гема