У Дніпрі чули вибухи: у кількох областях лунала повітряна тривога
8 лютого 2023, 23:55Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
Пізно ввечері 8 лютого у Дніпрі пролунали звуки вибухів. Інформація про вибухи надійшла, коли на Сході оголосили повітряну тривогу.
Інформація про вибухи в Дніпрі з'явилася о 23:52. Наразі місцева влада офіційно не підтверджувала вибухи в Дніпрі чи області. О 00:24 у Дніпрі оголосили відбій повітряної тривоги.
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Зазначимо, що інформація про вибухи в Дніпрі надійшла відразу після того, як на Сході оголосили повітряну тривогу. Всього повітряну тривогу оголошували в семи областях України. Втім, у Луганській області повітряна тривога ще з квітня 2022 року.
Де в Україні оголошували повітряну тривогу
- Сумська область
- Полтавська область
- Харківська область
- Дніпропетровська область
- Запорізька область
- Донецька область
- Луганська область
Росіяни атакували Харків
- Російські військові пізно ввечері 7 лютого завдали ракетних ударів по Харкову. Під обстрілами окупантів опинився Київський район. Також під ударом ворога опинився Центральний парк.
- В цілому місцева влада повідомляла про шість прильотів по Харкову. Удари із ЗРК С-300 зафіксували по промисловому об'єкту.
- Слід зазначити, що росіяни в останні дні збільшили кількість обстрілів Харкова. Так, 5 лютого російські військові здійснювали ракетний удар по Харкову й області. Під вогнем опинилася центральна частина Харкова.
- Крім того, у неділю, 5 лютого, російські війська двома ракетами із С-300 завдали удару по території Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова.
- Також серйозних руйнувань зазнали 10 будинків, що розташовані поруч. Від обстрілів росіян страждає й область. Так, протягом 7 лютого росіяни били ракетами по населеним пунктам, внаслідок чого у Вовчанську загинула 70-річна жінка. Крім того, 16-річна дівчина отримала поранення.