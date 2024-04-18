У Дніпрі чули повторний вибух: окупанти могли атакувати балістикою
У Дніпрі зранку 18 квітня чули вибухи. Перед цим у місті оголосили тривогу через загрозу балістики.
Про вибухи у Дніпрі повідомили кореспонденти Суспільного. Наразі тривога поширилася на майже половину областей України, тому закликаємо читачів не нехтувати безпекою й пройти в найближче укриття.
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У Дніпрі чули вибухи
У Дніпропетровській області о 10:18 оголосили повітряну тривогу. Як повідомили у Повітряних силах, причиною цього стала загроза ударів балістикою.
Увага! Загроза застосування балістичного озброєння зі Сходу!
– попередили Повітряні сили.
Близько о 10:21 у Дніпрі чули потужні вибухи. Наразі місцева влада не коментувала вибухи, які чули в місті.
Згодом, близько за 30 хвилин, у Дніпрі пролунав повторний вибух.
Тривога поширилася й на інші області України й станом на 10:35 вже поширилася на Донецьку, Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Кіровоградську, Черкаську й Полтавську області. О 10:39 тривога також поширилася й на Київську та Чернігівську області.
Уночі Дніпропетровщину атакували "Шахеди"
В Дніпропетровській ОВА повідомили, що уночі окупанти атакували область дронами-камікадзе типу "Шахед". Один безпілотник вдалося збити над Криворізьким районом.
Дронами окупанти також атакували Нікопольщину. Так, російські військові 4 безпілотниками атакували Мирівську громаду. Там пошкоджено 2 приватні будинки й автомобілі. На щастя, люди не постраждали.
Ворог не припиняє атак дронами
- Російські військові 18 квітня вкотре атакували територію України дронами-камікадзе. Так, у низці областей лунали потужні вибухи.
- У Повітряних силах повідомили, що усього окупанти запустили 13 дронів-камікадзе типу "Шахед". Сили ППО збили усі ударні безпілотники у Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Полтавській, Хмельницькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
- Потужні вибухи лунали зокрема в Івано-Франківській області. Там також працювали системи ППО. Відомо, що унаслідок падіння уламків виникли пожежі.
- Мер Івано-Франківська також емоційно звернувся до українців. Він закликав не допомагати ворогу й не публікувати у мережі фото, відео чи іншу інформацію, яка може допомогти окупантам.