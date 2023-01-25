У Дніпрі, Вільнянську та Херсоні чули звуки вибухів під час повітряної тривоги

Окупанти продовжують атакувати українські населені пункти, наражаючи на небезпеку життя мирних громадян. Зокрема, вибухи чули в трьох містах.

Близько 22:20, 25 січня ЗМІ повідомили, що у Дніпрі, Херсоні та Вільнянську пролунали вибухи після сигналу про повітряну тривогу. Про це інформує 24 Канал.

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Українські міста під загрозою

Власне, про вибухи у Вільнянську, що у Запорізькій області повідомили кореспонденти Суспільного. Окрім того, вони написали про вибухи в Дніпрі та у Херсоні.

Ворог не вгамовується, але ЗСУ контролюють ситуацію

До цієї теми слід зазначити, що речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповідала про те, яка ситуація у Чорному морі 25 січня. Вона зазначила, що ворог тримає напоготові 4 ракетоносії з 28 ракетами типу "Калібр". За її словами, це досить потужне угруповування ворога, однак українські захисники контролюють ситуацію та готові до атак.

Окрім того, про загрозу ракетних ударів попереджали у Генеральному штабі ЗСУ. Там наголосили, що загроза завдання атак залишається вкрай високою.

Водночас окупанти продовжують обстрілювати Сумщину, а найбільше – прикордонні громади. Однак головний редактор "Суспільне.Суми" Андрій Крамченков у коментарі 24 Канал повідомив, що останнім часом інтенсивність обстрілів змінилася. Це може свідчити про "снарядний голод", який існує у ворога.

повідомив, що останнім часом інтенсивність обстрілів змінилася. Це може свідчити про "снарядний голод", який існує у ворога. Також від ворожих обстрілів щодня, чи не найбільше, потерпають жителі східних областей, зокрема Луганщини та Донеччини.

Власне, на Бахмутському та Вугледарському напрямку тривають запеклі бої, однак українській армії вдається відбивати усі атаки окупантів. Це вкотре засвідчує, що наші Збройні Сили – найкращі.

Поки невідомо, що стало причиною вибухів. Це може бути як і робота протиповітряної оборони нашої держави, так і прильоти ворожих ракет чи дронів. У будь-якому разі важливо не нехтувати безпекою та залишатись в укриттях до повідомлення відбою.