У Дніпрі, Вільнянську та Херсоні чули звуки вибухів під час повітряної тривоги
25 січня 2023, 22:34Читать новость на русском
Окупанти продовжують атакувати українські населені пункти, наражаючи на небезпеку життя мирних громадян. Зокрема, вибухи чули в трьох містах.
Близько 22:20, 25 січня ЗМІ повідомили, що у Дніпрі, Херсоні та Вільнянську пролунали вибухи після сигналу про повітряну тривогу. Про це інформує 24 Канал.
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Українські міста під загрозою
Власне, про вибухи у Вільнянську, що у Запорізькій області повідомили кореспонденти Суспільного. Окрім того, вони написали про вибухи в Дніпрі та у Херсоні.Зверніть увагу! Поки невідомо, що стало причиною вибухів. Це може бути як і робота протиповітряної оборони нашої держави, так і прильоти ворожих ракет чи дронів. У будь-якому разі важливо не нехтувати безпекою та залишатись в укриттях до повідомлення відбою.
Ворог не вгамовується, але ЗСУ контролюють ситуацію
- До цієї теми слід зазначити, що речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповідала про те, яка ситуація у Чорному морі 25 січня. Вона зазначила, що ворог тримає напоготові 4 ракетоносії з 28 ракетами типу "Калібр". За її словами, це досить потужне угруповування ворога, однак українські захисники контролюють ситуацію та готові до атак.
- Окрім того, про загрозу ракетних ударів попереджали у Генеральному штабі ЗСУ. Там наголосили, що загроза завдання атак залишається вкрай високою.
- Водночас окупанти продовжують обстрілювати Сумщину, а найбільше – прикордонні громади. Однак головний редактор "Суспільне.Суми" Андрій Крамченков у коментарі 24 Канал повідомив, що останнім часом інтенсивність обстрілів змінилася. Це може свідчити про "снарядний голод", який існує у ворога.
- Також від ворожих обстрілів щодня, чи не найбільше, потерпають жителі східних областей, зокрема Луганщини та Донеччини.
- Власне, на Бахмутському та Вугледарському напрямку тривають запеклі бої, однак українській армії вдається відбивати усі атаки окупантів. Це вкотре засвідчує, що наші Збройні Сили – найкращі.