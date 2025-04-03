У Дніпрі чули вибухи: горить будинок, є пошкодження

У Дніпрі пізно ввечері 3 квітня пролунали вибухи. У місті була оголошена тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Які наслідки ворожої атаки по Дніпру

Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що область знову під масованою атакою ворожих "Шахедів". Гучно було у Дніпрі та Кам'янському.

В обласному центрі сталися займання. В одному з районів горить будинок. Пошкоджені адмінбудівлі,

– написав посадовець.

Він також підкреслив, що інформацію щодо пошкоджень у регіоні уточнюють, а також закликав громадян перебувати в безпечних місцях.

Що відомо про вибухи у Дніпрі

Тривогу у Дніпропетровській області оголосили о 21:59 3 квітня. Повітряні сили попереджали про рух "Шахедів".

БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курс – північно-західний,

– писали військові.

Згодом Повітряні сили повідомили, що БпЛА на півдні та південному сході Дніпропетровщини тримають курс на північ та північно-західний напрямок.

Вибухи у місті получи о 23:53. Про це написали кореспонденти Суспільного.

"У Дніпрі чутно звуки вибухів", – писали журналісти.

Вже о 00:00 4 квітня Повітряні сили попередили жителів Дніпра, що у напрямку міста ворожі ударні БпЛА рухаються з півночі та півдня.

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