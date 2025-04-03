У Дніпрі чули вибухи: горить будинок, є пошкодження
- У Дніпрі 3 квітня пізно ввечері пролунали вибухи, внаслідок чого загорівся будинок і пошкоджені адмінбудівлі.
- Тривога була оголошена о 21:59, Повітряні сили попереджали про рух "Шахедів" у напрямку Дніпра.
- Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про масовану атаку "Шахедів" у Дніпрі та Кам'янському.
У Дніпрі пізно ввечері 3 квітня пролунали вибухи. У місті була оголошена тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
До теми У Києві – вибухи: працює ППО
Які наслідки ворожої атаки по Дніпру
Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що область знову під масованою атакою ворожих "Шахедів". Гучно було у Дніпрі та Кам'янському.
В обласному центрі сталися займання. В одному з районів горить будинок. Пошкоджені адмінбудівлі,
– написав посадовець.
Він також підкреслив, що інформацію щодо пошкоджень у регіоні уточнюють, а також закликав громадян перебувати в безпечних місцях.
Що відомо про вибухи у Дніпрі
Тривогу у Дніпропетровській області оголосили о 21:59 3 квітня. Повітряні сили попереджали про рух "Шахедів".
БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курс – північно-західний,
– писали військові.
Згодом Повітряні сили повідомили, що БпЛА на півдні та південному сході Дніпропетровщини тримають курс на північ та північно-західний напрямок.
Вибухи у місті получи о 23:53. Про це написали кореспонденти Суспільного.
"У Дніпрі чутно звуки вибухів", – писали журналісти.
Вже о 00:00 4 квітня Повітряні сили попередили жителів Дніпра, що у напрямку міста ворожі ударні БпЛА рухаються з півночі та півдня.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.