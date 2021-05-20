На місці працювала команда рятувальників. Водія понівеченого авто довелось госпіталізувати.

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Що відомо про ДТП

  • До Служби порятунку поступило повідомлення про аварію о 21:18.
  • На місце ДТП прибули 8 рятувальників.
  • Вони встановили, що ймовірно інцидент стався через те, що водій не впорався з керуванням.
  • Це стало причиною зіткнення авто Chery Eastar та конструкції розвідного прольоту Амурського мосту.
  • 73-річного водія затисло у деформованому автомобілі.

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Авто після ДТП перетворилось на металобрухт / Фото ДСНС

  • Працівники ДСНС дістали чоловіка та передали його медикам для госпіталізації.
  • Поліцейські встановлюють деталі аварії.
  • Локальне видання Vgorode повідомило, що за попередньою інформацією, у чоловіка були поламані коліна.