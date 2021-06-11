Про подію повідомили журналістам анонімні джерела 11 червня. Це трапилася на вулиці Лабораторна, 46.
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- Пенсіонерка випала з балкону власного помешкання.
- Отримані травми були несумісні з життям.
- Туди прибули судмедексперти й правоохоронці.
- Окрім цього прибули медики швидкої допомоги.
- Наразі подробиці смертельного інциденту розслідують.
- Правоохоронці припускають, що це могло бути самогубством.
- Однак це поки не єдина версія.
- Офіційно цю подію поки ніхто не коментував.