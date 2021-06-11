Про подію повідомили журналістам анонімні джерела 11 червня. Це трапилася на вулиці Лабораторна, 46.

До теми Казала, що нікому не потрібна: поліція врятувала 90-річну бабусю від самогубства

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  • Пенсіонерка випала з балкону власного помешкання.
  • Отримані травми були несумісні з життям.
  • Туди прибули судмедексперти й правоохоронці.
  • Окрім цього прибули медики швидкої допомоги.
  • Наразі подробиці смертельного інциденту розслідують.
  • Правоохоронці припускають, що це могло бути самогубством.
  • Однак це поки не єдина версія. 
  • Офіційно цю подію поки ніхто не коментував.