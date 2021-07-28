Про це повідомили в мережі 28 липня. Також оприлюднили фото з житлового масиву “Перемого”, де це трапилося.

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Фарбували все, що могли

На деяких авто фарба майже не помітна. Але є й ті, на яких добре видно червоні смуги.

Ймовірно, зловмисники бризкали фарбою з балончика. Про це свідчать характерні для аерозольної фарби сліди.

Слід зазначити, що "прикрашали" хулігани не лише корпуси авто. Зокрема, у білої Honda також зафарбована частина номера.

Це вже не вперше

Видання 056.ua повідомляє, що раніше вже був аналогічний випадок.

Так самісінько розмалювали автомобілі 11 травня.

Це було в іншому дворі. Тоді пошкодили транспорт також на житловому масиві "Перемога".



Розмальовані автомобілі в Дніпрі / Фото телеграм-канал "Ху***ый Днепр"

Зверніть увагу! 13 травня повідомили, що в центрі Дніпра посеред ночі 5 підлітків били ногами автівки. Також вони зривали з них номерні знаки. Це набуло розголосу, оскільки хуліганів зняла камера спостереження. https://24tv.ua/dnipri-pidlitki-bili-avtomobili-zrivali-nih-nomeri-novini-dnipro_n1625768