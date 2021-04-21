У Дніпровській лікарні імені Іллі Мечникова вночі 21 квітня врятували породіллю з важким перебігом коронавірусу. Хвороба викликала в жінки сильну кровотечу та вона втратила приблизно 2 літри крові. Дитина також вижила.

Головний лікар медустанови Сергій Риженко розповів, що жінку з дитиною рятувала ціла команда медиків. Операція закінчилася лише зранку.

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Медик розповів, що пацієнтці, про яку мовиться, 33 роки та це була вже 4 її вагітність.

До цього кожна доношена дитина в цієї жінки була завмерла.

Їй залишався один тиждень до родів, однак вона захворіла на коронавірус.

Інфекція викликала пневмонію, яка загострилась кровотечею.

Тому знадобилася негайна госпіталізація.

Як відбувався порятунок

Вагітну доставили до лікарні вночі та одразу відправили на кесарів розтин. Це було необхідно зробити негайно, оскільки наслідки могли бути фатальними.

Акушер-гінекологині одразу викликали на підмогу реаніматологів, судинних хірургів, а також дитячих реаніматологів. У них в руках були 2 життя,

– додав Сергій Риженко

За його словами, загалом на операції були понад 10 фахівців.

Всю ніч медики возили еритроцити, плазму та кріопреципітат з Банку крові. Операцію порятунку закінчили тільки о 7:30 ранку. Маму відправили до реанімації. Дитина змогла вижити й почала самостійно дихати.

Головний лікар також розповів, що за кілька місяців у COVID-центрі Мечникова народилося 55 дітей. Серед них були 32 дівчинки, а також 23 хлопчики.