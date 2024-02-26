Поглумилися з пам'яті про загиблих захисників: у Дніпрі порізали прапор і банер біля меморіалу

У центрі Дніпра 26 лютого стався прикрий інцидент. Невідомі порізали державний прапор і банер "Алея пошани".

Прапор і банер розташовані біля меморіалу на честь загиблих українських військових. Наразі інцидент розслідують правоохоронці.

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У Дніпрі невідомі поглумилися з меморіалу загиблим героям

Про інцидент у себе у фейсбуці повідомила військова та парамедикиня Олена Мосійчук. Вона наголосила, що це вже другий випадок пошкодження "Алеї пошани" за останні два тижні.

У Дніпрі невідомі пошкодили "Алею пошани" / Відео з фейсбуку Олени Мосійчук

Вона також зазначає, що хоч сам меморіал розташований навпроти мерії Дніпра, місцева влада на цей інцидент жодним чином не реагує.

Прошу СБУ та кіберполіцію звернути увагу на те, що у Дніпрі вже вдруге група сепаратистів паплюжить державну символіку під носом місцевої влади,

– написала вона.

Військова також спитала, як місто може тримати оборону, коли в центрі Дніпра, під камери, спокійно працюють вороги.

Поліція відкрила кримінальну справу

У коментарі журналістам "Громадського" речниця Дніпровського районного управління поліції повідомила, що слідчі розв'язують питання про відкриття кримінального провадження за фактом наруги над державними символами.

Стаття Кримінального кодексу України, що стосується цього правопорушення, передбачає покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі на строк до трьох років.

Наразі ж достеменно невідомо, хто саме вчинив паплюження меморіалу, а правоохоронці збирають свідчення, щоб знайти й затримати правопорушників.

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