У Дніпрі лунають вибухи: ворог атакує балістикою

27 червня вранці у Дніпрі пролунали вибухи. Раніше Повітряні сили попереджали про загрозу ракетних ударів для регіону.

О 10:58 військові повідомили про небезпеку застосування ворогом балістичного озброєння з південного сходу. На Дніпропетровщині оголосили повітряну тривогу, передає 24 Канал.

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Удар по Дніпру

О 11:00 Повітряні сили заявили про рух швидкісної цілі на Дніпро. За хвилину у місті вже прогриміли вибухи.

Як пишуть моніторингові канали, окупанти вдарили по місту "Іскандером-М", запущеним з району Тагангору.

О 11:19 монітори повідомили про новий пуск балістики на Дніпро. За хвилину у місті знову прогриміли вибухи.

Керівник ОВА Сергій Лисак також розповів про вибухи у місті Самар, розташованому за 26 кілометрів від Дніпра.

Нагадаємо, що 24 червня Дніпро пережило одну із найзухваліших за рівнем збитків атак. Окупанти обстріляли місто балістикою, забравши життя 21 людини. Ще двоє людей загинули у Самару. Пошуково-рятувальні роботи ще досі тривають. Фахівці розбирають завали та шукають зниклих безвісти людей. З моменту атаки 4 особи не виходять на зв'язок.

Як розповіли у ДСНС, внаслідок ракетної атаки у Дніпрі зазнала пошкоджень критична інфраструктура. Руйнувань зазнали три будівлі ДСНС, майже 200 житлових будинків, 36 закладів освіти, 8 закладів охорони здоров'я, 11 адміністративних будівель, 7 об'єктів метрополітену тощо.