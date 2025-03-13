У Дніпрі прогримів вибух: на місто рухався ворожий БпЛА

Ввечері в четвер, 13 березня, в Дніпрі пролунав вибух. У цей час в регіоні була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали. Наголошуємо, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликаємо прямувати в укриття цивільного захисту.

Читайте також Росія знову атакує "Шахедами": які області під загрозою удару

Російські війська атакують Дніпро

Повітряну тривогу в Дніпропетровській області оголосили о 20:17. Тоді ж Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу ударних БпЛА в регіоні.

Згодом стало відомо, що ворожий безпілотник рухається над Дніпром. За повідомленнями місцевих телеграм-каналів, вибух у місті пролунав близько 22:22.

Вже за кілька хвилин атаку БпЛА та вибух у місті підтвердив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Знову атака безпілотників на область. Будьте в безпечних місцях,

– написав він.

Важливо! Оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

До слова, ввечері 13 березня російські війська також атакували ударними безпілотниками Харків. За попередньою інформацією, уламки ворожого дрона влучили у житловий будинок.