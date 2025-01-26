У Дніпрі прогримів вибух: ворог масовано атакує область дронами

У Дніпрі пізно ввечері 26 січня пролунав вибух. До цього по всій Дніпропетровській області оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибух у Дніпрі

Тривогу по всій Дніпропетровській області оголосили о 20:54. Повітряні сили попереджали про загрозу атаки безпілотниками.

Дніпропетровська і Миколаївська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Ворожі ударні БпЛА на межі Дніпропетровщини і Херсонщини, курс – західний,

– писали військові.

Близько 23:08 Повітряні сили попередили жителів Дніпра, що у напрямку міста рухаються ворожі ударні БпЛА з південного заходу.

Про вибух у Дніпрі стало відомо о 23:20. Про це писали журналісти Суспільного.

"У Дніпрі чутно звуки вибуху", – повідомляли кореспонденти.

Варто зазначити, моніторингові пабліки зазначали про велику кількість ворожих дронів, яка залетіла у Дніпропетровську область. У телеграм-каналі Monitor, станом на 23:10, писали про:

3 БпЛА через П'ятихатки. Курс Південно-західний.

2 БпЛА через Верхньодніпровськ.

2 БпЛА вектором на Царичанку.

1 БпЛА на Північ від Самара.

1 БпЛА повз Дніпро.

1 БпЛА на Північ від Павлограда.

2 БпЛА повз Павлоград.

1 БпЛА на Дніпро з Півдня.

5 БпЛА через Нікопольський район.

1 БпЛА через Покров.

1 БпЛА у Синельниківському районі.

Наразі ні в ОВА, ні в мерії не писали про наслідки ворожої атаки у Дніпрі.

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