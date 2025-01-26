У Дніпрі прогримів вибух: ворог масовано атакує область дронами
- У Дніпрі 26 січня пізно ввечері пролунав вибух, до цього в області оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки дронами.
- Моніторингові пабліки повідомили про велику кількість ворожих дронів у Дніпропетровській області. Про наслідки атаки на саме Дніпро поки не повідомляли.
У Дніпрі пізно ввечері 26 січня пролунав вибух. До цього по всій Дніпропетровській області оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Що відомо про вибух у Дніпрі
Тривогу по всій Дніпропетровській області оголосили о 20:54. Повітряні сили попереджали про загрозу атаки безпілотниками.
Дніпропетровська і Миколаївська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Ворожі ударні БпЛА на межі Дніпропетровщини і Херсонщини, курс – західний,
– писали військові.
Близько 23:08 Повітряні сили попередили жителів Дніпра, що у напрямку міста рухаються ворожі ударні БпЛА з південного заходу.
Про вибух у Дніпрі стало відомо о 23:20. Про це писали журналісти Суспільного.
"У Дніпрі чутно звуки вибуху", – повідомляли кореспонденти.
Варто зазначити, моніторингові пабліки зазначали про велику кількість ворожих дронів, яка залетіла у Дніпропетровську область. У телеграм-каналі Monitor, станом на 23:10, писали про:
- 3 БпЛА через П'ятихатки. Курс Південно-західний.
- 2 БпЛА через Верхньодніпровськ.
- 2 БпЛА вектором на Царичанку.
- 1 БпЛА на Північ від Самара.
- 1 БпЛА повз Дніпро.
- 1 БпЛА на Північ від Павлограда.
- 2 БпЛА повз Павлоград.
- 1 БпЛА на Дніпро з Півдня.
- 5 БпЛА через Нікопольський район.
- 1 БпЛА через Покров.
- 1 БпЛА у Синельниківському районі.
Наразі ні в ОВА, ні в мерії не писали про наслідки ворожої атаки у Дніпрі.
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