У Дніпрі пролунали вибухи: місто під атакою "Шахедів"
У ніч проти 2 квітняч вибухи полунали у Дніпрі. Відомо, що на місто летіли дрони-камікадзе "Шахед".
Російські військові продовжують тероризувати мирне населення України. Близько 2 ночі стало відомо, що під загрозою атаки дронами-камікадзе Дніпро. Пізніше надійшла інформація, що в місті пролунали вибухи.
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Росіяни атакували Дніпро "Шахедами"
Повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили о 01:26. Тоді мешканців закликали вирушати до укриттів, адже існує загроза атаки дронами-камікадзе "Шахед".
О 01:58 Повітряні сили Збройних сил України повідомили: "Дніпро – в районі міста ворожий БпЛА. Перебувайте в укриттях!"
Вже о 02:06 кореспонденти Суспільного сповістили про те, що у Дніпрі пролунали вибухи. А о 02:11 стало відомо про повторні вибухи в обласному центрі. Ймовірно, це робота ППО по баражувальних боєприпасах, запущених ворогом.
Станом на 02:15 повітряну тривогу оголосили у Херсонській і Дніпропетровській областях. Пов'язана вона, власне, з загрозою атаки дронами-камікадзе "Шахед".
Вже о 02:17 повітряну тривогу оголосили ще в одній області. Про загрозу з неба попередили мешканців Запорізької області. Закликаємо не ігнорувати сирени та вирушати до укриттів або бодай дотримуватися правила двох стін.
О 02:23 стало відомо, що повітряну тривогу оголосили також на Харківщині. Мешканців закликали бути обережними та не стояти поблизу вікон, адже можлива антридронова робота.
Крайня ракетно-дронова атака: що відомо
- Звернімо увагу, що у ніч проти 31 березня російські військові атакували 14 крилатими ракетами Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків Саратовська область), 11 дронами-камікадзе, запущеними з Приморсько-Ахтарська та Криму, балістичною ракетою "Іскандер-М" з Криму та керованою авіаційною ракетою Х-59 з тимчасово окупованої території Запорізької області.
- Щоб відбити повітряний напад залучали зенітні ракетні підрозділи та винищувальну авіацію Повітряних сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
- За результатами протиповітряного бою вдалося знищити 18 повітряних цілей: 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 і 9 дронів-камікадзе "Шахед".