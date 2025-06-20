У Дніпрі пролунали вибухи: місто під ударом "Шахедів"

Вибухи пролунали у передмісті Дніпра. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

Актуально Київщину й низку областей атакують "Шахеди": де зараз лунає тривога

"Шахеди" атакують Дніпро

О 23:45 20 червня Повітряні сили написали, що у напрямку Дніпра рухаються ворожі БпЛА з південного сходу. А вже після 0:15 місцеві ресурси заявили про вибухи.

Попередньо, працювала ППО. Також телеграм-канали повідомляють про збиття. Наразі немає жодної офіційної інформації про наслідки вибухів.

Тривога в Дніпропетровській області триває. Оголосили її ще о 20:36. Тобто Дніпропетровщина "червона" вже майже 4 години.

Перебувайте в укриття до відбою, адже це може зберегти вам життя.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Додамо, що перед 12 ночі вибухи внаслідок ударів "Шахедами" та іншими БпЛА також лунали на Київщині, в Сумах та у Запорізькому районі. У Сумах ударний дрон "Ланцет" влучив у будинок, а на Запоріжжі поранень зазнала вагітна жінка.