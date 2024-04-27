У Дніпрі вдень лунали вибухи: ворог вдарив по інфраструктурному об'єкту

Російська армія не вгамовується завдавати ударів по українських містах. Так, зранку 27 квітня в Дніпрі вкотре пролунали вибухи.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного. Деталі про вибухи в Дніпрі розповість 24 Канал.

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Вибухи в Дніпрі зранку 27 квітня

В суботу зранку жителі Дніпра чули звуки вибухів. Перед цим, о 10:42 в Дніпропетровській області лунали сирени повітряної тривоги.

О 10:43 в Повітряних силах повідомили про загрозу застосування ворожого балістичного озброєння.

Загроза застосування балістики з північного сходу!

– наголосили в Повітряних силах.

Вже через декілька хвилин від оголошення повітряної тривоги у Дніпрі пролунав вибух. В місцевих телеграм-каналах повідомили про те, що після вибуху видно задимлення.

Також канали, що проводять моніторинг авіації противника, зазначили про балістику.

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте у нашому телеграмі

Крім цього коментар щодо ситуації в Дніпрі надав і голова ДОР Микола Лукашук.

Не ігноруйте тривогу. По Дніпропетровщині загроза балістики зберігається,

– наголосив він.

У Кривому Розі теж гучно

Жителі Кривого Рогу на Дніпропетровщині також чули звуки вибухів. Ситуацію вже прокоментував голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Через вибух, що чули. Без конкретики, але все нормально,

– зазначив Вілкул.

Які наслідки атаки ворога

Згодом о 12:17 голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про наслідки вибухів в Дніпровському районі.

Ворог вдарив по інфраструктурному об'єкту у Дніпровському районі. Там сталася пожежа,

– розповів Лисак.

Атака по Дніпропетровській області вночі 27 квітня