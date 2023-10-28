У Дніпрі та Кривому Розі пролунали вибухи: у низці областей була повітряна тривога

Російські військові у ніч проти 28 жовтня завдали ракетного удару по Україні. Відомо, що в Дніпрі та Кривому Розі пролунали вибухи. Ближче до третьої ночі оголосили відбій повітряної тривоги.

Про вибухи у Дніпрі журналісти 24 Каналу повідомили близько 01:01. Передувала цьому повітряна тривога та попередження моніторингових каналів про те, що ракети летять на Дніпро.

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Що відомо про ракетну атаку

Відбій повітряної тривоги. Будьте обережними, покидаючи укриття.Повітряні сили звертаються до мешканців Кривого Рогу та Кропивницького. Їх закликають не покидати укриттів.Повітряну тривогу оголосили у Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій областях.Повітряні сили зазначили, що декілька ракет з південного напрямку летять на області, де оголошена повітряна тривога.Моніторингові канали припускають, що ворог запустив ракети наземного/морського базування, ймовірно, "Іскандер-К" або "Калібри". Цілі ворога пролітали на низькій висоті практично по всій території тимчасово окупованої частини Запорізької області, зокрема по Мелітопольському району.Моніторингові канали кажуть, що наразі дорозвідка по ракетах, запущених ворогом. Поки у вашому регіоні лунає повітряна тривога – не покидайте укриттів.Моніторингові канали повідомили, що у Кривому Розі пролунав вибух. Достеменно невідомо, чи був це приліт, чи робота ППО. Очікуємо на інформацію від представників місцевої влади.Моніторингові канали пишуть, що ракета пролетіла. Далі за вектором – Кіровоградська область.Моніторингові канали зауважили, що існують у повітрі ще цілі. Попередили про загрозу мешканців Кривого Рогу.Повітряні сили зазначили, що існує ракетна небезпека для мешканців Запорізької, Кіровоградської і Дніпропетровської областей.Моніторингові канали попередили про небезпеку з Півдня. За попередньою інформацією, ворог запустив крилаті ракети.Повітряну тривогу оголосили у Дніпропетровській області, а за кілька хвилин ще й у Кіровоградській і Запорізькій.

Ввечері 27 жовтня глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зауважив, що надвечір в області був приліт. Окупанти поцілили по території Миколаївської громади Синельниківського району. На щастя, минулося без жертв.

Крім того, двічі за день росіяни били по Нікополю. Застосовували як важку артилерію, так і дрон-камікадзе. У місті пошкоджені 14 приватних будинків. Відомо, що в одному з них спалахнула пожежа, яку рятувальники приборкали. Без світла залишалися понад 1200 родин через понищені лінії електропередач.