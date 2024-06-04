У Дніпрі пролунали вибухи під час тривоги: ворог вдарив ракетою з авіації
Ранок четвертого червня видався зовсім неспокійним у Дніпрі. В місті пролунали щонайменше два вибухи. За даними моніторингових спільнот, ворог ударив ракетою X-59.
Про вибухи у Дніпрі повідомили, як Суспільне, так і місцеві телеграм-канали. Перед цим Повітряні сили заявили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Тому існувала загроза запуску крилатих ракет.
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Вибухи пролунали приблизно о 5 годині ранку. За даними місцевих телеграм-каналів, гучно було, коли в місті лунала сирена.
Моніторингових спільнот повідомляли, що ворог вдарив з авіації щонайменше двома крилатими ракетами X-59. Щоправда, пізніше Повітряні сили оголосили загрозу балістики зі Сходу. Тому цілком імовірно, що міг бути удар і з балістичного озброєння.
Місцеві спільноти повідомляють, що після вибухів у місті можна було побачити задимлення. Також є інформація про сильну пожежу. Виникла вона, попередньо, на місці падіння уламків ракети.
Задимлення в Дніпрі після ранкових вибухів / Фото взято з дніпровських телеграм-каналів
За деякий час моніторингові спільноти повідомили про ще одну швидкісну ціль на Дніпро. Однак згодом, за їхніми словами, загроза удару зникла. Також не було й нових пусків.
Станом на 5:25 офіційної інформації щодо самого удару, так і щодо його наслідків немає. Тим часом жителів Дніпра почали знаходити уламки ракети на посеред дороги.
Крім того, місцеві повідомляють, що у будинках, розташованих поряд з епіцентром вибуху, вилетіли вікна. Також в деяких будинках зруйнувало дахи та понівечило стіни.
О 5:37 у Дніпрі пролунав відбій.
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- Зазвичай ворог застосовує для ударів авіаційні ракети Х-59. Щоправда, бувають і удари балістикою.