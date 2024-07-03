У Дніпрі пролунала серія вибухів: у Повітряних силах попереджали про загрозу

Російські війська продовжують тероризувати мирні українські міста. Удень 3 липня надішла інформація про вибухи у Дніпрі.

Зауважимо, що раніше в Повітряних силах повідомляли про пуски ударних дронів. Вони рухаються в напрямку місту із заходу.

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Що відомо про атаку на Дніпро

У Повітряних силах повідомили, що російські війська випустили вранці по Україні ударні БпЛА. Вже об 8:15 з'явилася інформація про їх рух у напрямку Дніпропетровської області.

Через деякий час місцеві телеграм-канали почали писати про вибух у місті.

Згодом у Повітряних силах повідомили, що група ударних БпЛА у напрямку Дніпра із заходу. О 9:10 місцеві телеграм-канали повідомили про ще один вибух у місті.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак закликав перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі

До слова, 1 липня окупанти вдарили по Дніпру ракетами. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено вікна в будинках та зруйновано стелю в торговельному залі супермаркету. Також пошкоджені прилеглі магазини.