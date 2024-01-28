У Дніпрі пролунав вибух: українські захисники збили ворожу ракету

У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку.

Як пишуть місцеві телеграм-канали, вибух пролунав близько о 13-й годині. Повітряну тривогу в Дніпропетровській області оголошували о 12:26.

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У Дніпрі пролунав вибух

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Близько о 12:20 На Півдні та Сході почала ширитися повітряна тривога. Її оголосили у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях. Повітряні сили повідомили, що сигнал тривоги пов'язаний із загрозою пусків ракет з акваторії Азовського моря.

О 12:48 Повітряні сили попередили, що ворог здійснив пуск ракети, яка летіла курсом на Кіровоградську область. Однак пізніше вона змінила напрямок на Дніпро.

Близько о 13-й годині в Дніпрі пролунав потужний вибух. Місцеві ЗМІ повідомляли, що, ймовірно, працювала ППО.

О 13:07 пролунав відбій повітряної тривоги.

Українські захисники збили ворожу ракету

Згодом в Дніпропетровській обласній раді повідомили, що українські захисники збили російську ракету.

Наші сили ППО знищили ворожу ракету над Дніпровським районом! Дякую оборонцям неба з ПвК "Схід"!

– написав Микола Лукашук.

У ПвК "Схід" додали, що збили керовану авіаційну ракету Х-59.