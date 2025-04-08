У Дніпрі пролунала серія вибухів

Росія продовжує завдавати ударів по Україні. У ніч на 9 квітня вибухи пролунали у Дніпрі.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибух у Дніпрі

Росія продовжує завдавати ударів по Україні. У ніч на 9 квітня вибухи в черговий раз пролунали у Дніпрі.

У Дніпрі чутно звуки вибуху,

– йдеться у повідомленні.

Вже об 22:36 з'явилася інформація про повторні вибухи у місті. Додамо, що об 22:22 в Повітряних силах попереджали про рух російських ударних БпЛА в напрямку Дніпра.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Пізніше з'явилася інформація про повторні вибухи у місті.

Зауважимо, що наразі відсутня будь-яка офіційна інформація щодо наслідків ворожої атаки на Дніпро.

До слова, повторна серія вибухів також пролунала у Харкові. На місці влучань виникла пожежа.