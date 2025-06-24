У Дніпрі сталося повторне влучання під час розбору завалів

Росія обстріляла Дніпро балістикою 24 червня. Кореспонденти розповіли, що під час розбору завалів сталося повторне влучання.

Про це пише 24 Канал із посиланням на кореспондента Укрінформу.

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Що відомо про атаку на Дніпро

Кореспонденти Укрінформу повідомили про повторне влучання в Дніпрі під час розбору завалів. Водночас деталей та підтвердження обласної адміністрації поки немає.

Ймовірно, повторне влучання сталося під час ліквідації наслідків першої атаки 24 червня.

Унаслідок російського цинічного обстрілу Дніпра пошкоджено гуртожиток, гімназію та адмінбудівлю. Також постраждали приватний сектор, 14 шкіл і дитячих садків, міська лікарня та поліклініка.

Станом на 14:55 відомо про щонайменше 8 загиблих та 84 постраждалих. 62 людини госпіталізовані, серед яких 7 у важкому стані.

Також унаслідок російського терору пошкоджено пасажирський поїзд Одеса – Запоріжжя. "Цивільний потяг, звичайні люди. Росіяни – терористи, що маскуються під державу виключно для вбивств і збагачення", – прокоментував атаку Андрій Єрмак.