У Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи: ворог вдарив балістикою
У Дніпрі та Запоріжжі 16 серпня пролунали вибухи. Російська армія запустила балістику.
В обох міста за день пролунало уже декілька вибухів, передає 24 Канал.
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Куди летіли балістичні цілі
Про балістичну загрозу повідомляли у Повітряних силах.
Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено тривогу, з південного-східного напрямку!
– написали там о 10:42.
Моніторингові канали повідомляли про дві ракети у напрямку Дніпра. Імовірно, це були "Іскандери". Після попередження про першу ціль пролунав вибух, пише Суспільне.
Друга – летіла на Полтаву, втім, о 10:45 повідомили, що вона зникла у межах Дніпропетровської області.
О 12:10 у Дніпрі знову пролунали вибухи. Перед цим попереджали про рух ракети.
Загроза застосування балістичного озброєння з східного напрямку,
– писали ПС о 12:04.
У цей же час два вибухи чули і в Запоріжжі. Місцеві телеграм-канал повідомляють, що, ймовірно, працювала ППО.
Водночас мешканців Дніпра попереджають, що над містом помічено розвідувальний БпЛА.
Розвідник продовжує роботу на західних околицях Дніпра,
– пишуть монітори.
Наразі тривога триває у більшості областях. Перебувайте в укриттях до відбоїв!
Де оголошена тривога: дивіться на карті