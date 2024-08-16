У Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи: ворог вдарив балістикою

У Дніпрі та Запоріжжі 16 серпня пролунали вибухи. Російська армія запустила балістику.

В обох міста за день пролунало уже декілька вибухів, передає 24 Канал.

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Куди летіли балістичні цілі

Про балістичну загрозу повідомляли у Повітряних силах.

Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено тривогу, з південного-східного напрямку!

– написали там о 10:42.

Моніторингові канали повідомляли про дві ракети у напрямку Дніпра. Імовірно, це були "Іскандери". Після попередження про першу ціль пролунав вибух, пише Суспільне.

Друга – летіла на Полтаву, втім, о 10:45 повідомили, що вона зникла у межах Дніпропетровської області.

О 12:10 у Дніпрі знову пролунали вибухи. Перед цим попереджали про рух ракети.

Загроза застосування балістичного озброєння з східного напрямку,

– писали ПС о 12:04.

У цей же час два вибухи чули і в Запоріжжі. Місцеві телеграм-канал повідомляють, що, ймовірно, працювала ППО.

Водночас мешканців Дніпра попереджають, що над містом помічено розвідувальний БпЛА.

Розвідник продовжує роботу на західних околицях Дніпра,

– пишуть монітори.

Наразі тривога триває у більшості областях. Перебувайте в укриттях до відбоїв!

Де оголошена тривога: дивіться на карті