Ворог атакував ракетами Дніпро: над містом збили 2 ракети

24 січня російські військові запустили ракети по Дніпру. У місті пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що уламки впали на підприємство.

Журналісти 24 Каналу о 13:49 повідомили про те, що у місті пролунали вибухи. Перед тим була інформація про те, що на Дніпро летіла ракета Х-59.

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Що відомо про вибухи у Дніпрі

Власне, о 13:49 написали про те, що на Дніпро летить ракета. Моніторингові канали зауважили, що мовиться про ракету Х-59. Звернімо увагу, що на той момент по всій території України пролунала повітряна тривога. Вона була пов'язана зі зльотом МіГ-31К.

Х-59 "Овод" – радянська високоточна авіаційна ракета класу "повітря – поверхня". Вона середнього радіуса дії – до 290 кілометрів. І призначена вона для того, щоб бити по наземних і надводних об'єктах, прикритих ППО.

Згодом очільник Дніпропетровській ОВА Сергій Лисак повідомив, що оборонці з ПвК "Схід" знищили 2 ракети. Їх збили над Дніпровським районом.

Уламки впали на підприємство

Відомо, що уламки впали на одне з підприємств у Дніпрі. Поранення зазнав 38-річний чоловік. У нього черепно-мозкова травма, контузія та перелом. Він перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості.

Також є пошкодження будівлі й техніки.

Росіяни ввечері атакували Харків

23 січня російські військові атакували Харків. Попередньо, ворог завдав удару по місту ракетами типу С-300 з Бєлгородської області.

Як зазначають у поліції, близько 22:00 окупанти втретє за день атакували Київський район Харкова. Крім того, зафіксували влучання у Холодногірському районі.

Відомо, що пошкоджень зазнали житлові будинки, цивільна інфраструктура, а також наукова установа. Станом на 00:00 24 січня було відомо, що за медичною допомогою звернулися 9 мирних мешканців. Серед постраждалих – 4-річна дитина, кажуть правоохоронці.

Це центральна частина і дуже багато харків'ян завжди тут перебувають. Це жахливо, коли російський агресор б'є по цивільних об'єктах, вони ж теж розуміють, що це центральна частина, що це цивільні об'єкти,

– прокоментував "Суспільному" мер Харкова Ігор Терехов.

Керівник обласної прокуратури Харківщини Олександр Фільчаков, спілкуючись з журналістами, висловив припущення, що "таким чином росіяни намагаються залякати цивільне населення міста Харкова". Щоб мешканці покинули місто.