У Дніпрі серія вибухів, поцілили по інфраструктурному об'єкту в Дніпровській громаді

У суботу ввечері, 4 листопада, у Дніпрі чути вибухи. У місті оголошено повітряну тривогу.

Декілька вибухів у Дніпрі чули кореспонденти 24 Каналу. Повітряні сили закликали бути в укриттях.

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Що відомо

В Дніпропетровській ОВА просять зберігати інформаційну тишу. Всю інформацію обіцяють надати після відбою повітряної тривоги.

О 17:18 у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння для східних регіонів. А вже за кілька хвилин там з'явився пост "Дніпро – в укриття!" Отож, люди почали повідомляти про вибухи під час тривоги. Їх чули цілу низку.

Також повітряна тривога оголошена в низці інших областей. Станом на 17:42 мапа тривог має такий вигляд.



Повітряна тривога о 17:42 4 листопада 2023 року / Скриншот 24 Каналу

Ми стежимо за подіями та будемо повідомляти своїм читачам про нові деталі. Бережіть себе, будьте в укриттях і дотримуйтесь інформаційної гігієни!