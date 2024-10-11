Чоловік розмахував ножем на залізничному вокзалі у Дніпрі: що відомо про інцидент
Увечері 11 жовтня з'явилася інформація, що в Дніпрі чоловік у формі на залізничному вокзалі розмахує ножем. Також він не підпускає до себе поліцейських.
Цю інформацію 24 Каналу підтвердила речниця Національної поліції у Дніпропетровській області Ганна Старчевська. Зокрема, вона розповіла, що чоловік намагався кинутися під поїзд.
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Що відомо про інцидент на вокзалі
Близько 17:30 у місцевих телеграм-каналах Дніпра почала ширитися інформація, що на залізничному вокзалі чоловік у формі розмахує ножем та не підпускає до себе поліцейських.
Чоловік розмахує ножем на вокзалі у Дніпрі: дивіться відео
Старчевська розповіла, що це військовослужбовець із контузією, який трохи випив. Вона також повідомила, що чоловік намагався кинутися під поїзд, але його витягнули.
Зрештою у чоловіка вдалося забрати ніж, а на місце інциденту було викликано ВСП та лікарів.
Що таке ВСП
Військова служба правопорядку (ВСП) – це спеціальне військове формування Збройних Сил України, яке відповідає за забезпечення військової дисципліни, правопорядку серед військовослужбовців, розслідування військових правопорушень та інші завдання, пов'язані з підтриманням правопорядку в армії.