У Дніпрі внаслідок атаки росіян загинули цивільні люди

Російські війська завдали чергового удару по Дніпру уранці 3 липня. Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що внаслідок ворожої атаки загинули цивільні люди.

Нагадаємо, що через атаку росіян у Дніпрі також пошкоджений торговельний центр та медзаклад.

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Скільки людей загинуло та постраждало внаслідок російського удару по Дніпру

Першим про жертв внаслідок російського обстрілу повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

На жаль, є загиблі цивільні…,

– написав він.

Згодом оновленою інформацією поділився очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Він розповів, що росіяни вдарили по місту ракетами та ударними БпЛА.