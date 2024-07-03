У Дніпрі внаслідок атаки росіян загинули цивільні люди
3 липня 2024, 10:54Читать новость на русском
Джерело:Борис Філатов
Російські війська завдали чергового удару по Дніпру уранці 3 липня. Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що внаслідок ворожої атаки загинули цивільні люди.
Нагадаємо, що через атаку росіян у Дніпрі також пошкоджений торговельний центр та медзаклад.
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Скільки людей загинуло та постраждало внаслідок російського удару по Дніпру
Першим про жертв внаслідок російського обстрілу повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.
На жаль, є загиблі цивільні…,
– написав він.
Згодом оновленою інформацією поділився очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Він розповів, що росіяни вдарили по місту ракетами та ударними БпЛА.