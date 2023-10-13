Вимагав хабар у 600 тисяч гривень: у Дніпрі затримали командира взводу

У Дніпрі 12 жовтня "на гарячому" затримали військовослужбовця одного з батальйонів ЗСУ. Він вимагав хабар від чотирьох своїх підлеглих.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення відділу комунікації поліції Дніпропетровської області. Наразі фігуранту справи повідомлено про підозру і вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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Деталі справи

49-річний військовослужбовець вимагав з чотирьох своїх підлеглих хабар у розмірі 150 тисяч гривень. У разі несплати він обіцяв чинити певні перешкоди при проходженні служби та подальшому нарахуванні грошових виплат за виконання бойових завдань.

У Дніпрі затримали військовослужбовця на хабарі / Фото: ДБР

Чоловіка затримали в момент отримання грошей. В його службовій автівці слідчі ГУНП у Дніпропетровській області, представники ДБР та Спеціалізованої прокуратури знайшли 600 тисяч гривень, два пістолети, антидронову рушницю та інші речові докази.

Гроші, які знайшли в автівці військовослужбовця / Фото: ДБР

Крім цього, під час обшуку за його місцем мешкання виявили 20 нових коптерів, зарядну станцію EcoFlow та патрони,

– йдеться у повідомленні.

Наразі затриманому повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди військовою особою. Йому загрожує відповідальність за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна та правом обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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