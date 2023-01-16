Зі знищеної багатоповерхівки у Дніпрі дістали домашніх улюбленців
16 січня 2023, 13:47Читать новость на русском
У Дніпрі зі зруйнованого росіянами багатоповерхового будинку намагаються врятувати не тільки людей, а й тварин. Рятувальникам вдалось дістати кота та інших домашніх улюбленців.
Кадри порятунку тварин показали місцеві телеграм-канали та журналісти, пише 24 Канал. Також відомо, що людей з-під завалів шукають з допомогою собак.
Важливо Терористичний російський удар по багатоповерхівці у Дніпрі: все, що відомо про ворожу атаку
Що відомо про порятунок тварин з багатоповерхівки
Телеграм-канали опублікували кадри порятунку:
- шиншили, яку дістали з одного з поверхів пошкодженої квартири в будинку, куди вдарили росіяни;
- кота Кузю, якого намагались дістати з 7 поверху. Перелякавшись, він зістрибнув на землю та вижив.
Рятувальники витягнули зі зруйнованого будинку в Дніпрі кота та шиншилу / Фото "Дніпро Оперативний" та Євгенія Завгороднього
Як рятували Кузю: дивіться відео
Коротко про теракт у Дніпрі
- 14 січня Росія цинічно вдарила ракетою Х-22 у багатоповерхівку в Дніпрі. Трагедія трапилась на вулиці Набережна Перемоги.
- Працівники ДСНС вже понад 40 годин проводять рятувально-оперативну операцію. 15 січня рятувальникам вдалось ліквідувати пожежу в завалах.
- Протягом ночі проти 16 січня пожежники витягнули з-під завалів тіла декількох загиблих.
- Станом на 13 годину 16 січня вдалось врятувати 39 осіб, з них 6 дітей. Загинуло 40 людей, з них троє – діти. Поранені 75 осіб, з них 14 дітей. Ще є 46 повідомлень про зниклих безвісти, з них перебування 12 осіб – встановлено.