Про це повідомили в мережі 9 червня. Точний час, коли утворився вихор автор ролика не вказував.

Також там У Дніпрі продовжують ліквідацію наслідків негоди: підтоплені ще 26 будинків і 55 дворів

Більше про цей торнадо

Цього разу вихор зафіксували в житловому масиві "Тополя". На відео видно, як потік повітря сформувався в струмінь і розтягнувся до самого неба.

Тривалість відео – приблизно 30 секунд. Однак автор ролика вказав на те, що природне явище почалося скоріше.

Смерч, який пронісся вулицями Дніпра: відео телеграм-каналу "Дніпро зараз"

Коли був попередній смерч

У Дніпрі 8 червня пройшла сильна злива з грозами та градом.

Також там помітили смерч, який пронісся на одному з місцевих пустирів.

Це трапилося на вулиці Космічній.

Там це явище природи тривало приблизно стільки ж часу.

Зверніть увагу! У Маріуполі вдень 8 червня падав сильний дощ. За годину він затопив вулиці, підземний перехід та сусідні села. Місцеві мешканці потерпають від негоди вже вдруге за тиждень.