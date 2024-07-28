На Дніпро летіла швидкісна ціль, під Павлоградом пролунали вибухи

ПС попереджали про ракетну небезпеку для регіону. Що відомо про вибухи біля Дніпра сьогодні – розкаже 24 Канал.

Зранку 28 липня вибухи лунали в Харкові. Окупанти завдали двох ракетних ударів.

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Що відомо про вибухи біля Дніпра сьогодні

Швидкісна ціль на Дніпро!

– написали в Повітряних силах о 22:48.

До того в Дніпропетровській і Запорізькій областях попередили про ракетну небезпеку. За кілька хвилин до червоних областей долучилася і Полтавська.

Моніторингові канали повідомили, що спершу крилата ракета летіла на Дніпро, але звернула на Павлоград. Можливо, це була авіаційна ракета Х-59.

Вибух пролунав в межах Павлоградського району, проте ракета більше не фіксується.

Пізніше глава місцевої ОВА Сергій Лисак повідомив, що ракету збила ППО.

"Робота оборонців неба пройшла успішно. ПвК "Схід" знищили над областю ворожу ракету. Дякуємо за захист!" – написав він.

Досить швидко пролунав відбій ракетної небезпеки для Дніпропетровської, Запорізької та Полтавської областей – о 23:06. Утім, тривога досі є у Харківській і Донецькій областях.

Чим окупанти били по Харкову

Росіяни атакували місто протикорабельними ракетами Х-35У. Втім, про пошкодження не повідомляють.

З початку доби росіяни завдали два авіаудари із використанням шістьох КАБів. Атака відбувалася з боку російських міст Бєлгород та Шебекіно. Окупанти цілили у район Вовчанська.

Станом на 16:00 на Харківському напрямку росіяни здійснили три атаки поблизу Глибокого та Вовчанська.