Спецоперація ГУР у Криму, ракетний удар Росії по Дніпру: хронологія 547 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже 18 місяців. У День Незалежності окупанти вкотре атакували нашу державу. На жаль, не минулося без постраждалих.

Про наслідки російської атаки, нові воєнні злочини окупантів, боротьбу українців проти агресора та головні події 24 серпня пише 24 Канал.

Зверніть увагу Той, хто готував війну․ Як Кремль задовго до 2014-го планував розділення України

"стати в стійло" міноборони Росії, щоб служити вбивцям їхніх же командирів;

"зберегти свою честь і помститися їхнім катам", але для цього їм слід перейти на бік України.

ракети для ЗРК Patriot;

10 систем для виявлення безпілотників;

40 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun;

16 вантажівок Zetros;

510 тисяч набоїв для вогнепальної зброї.

На Одещині чули вибухи. У Повітряних силах повідомили про роботу ППО.НАБУ і САП викрили зловживання під час закупівлі Укрзалізницею продуктів. Збитки сягнули 62,5 мільйона гривень. Першому заступнику міністра аграрної політики та продовольства та ексзаступнику міністра економіки повідомили про підозри.Військові, котрі входять до Російського добровольчого корпусу, звернулися до бійців ПВК "Вагнера". Вони запропонували найманцям зробити вибір:Коментуючи загибель Пригожина, російський пропагандист Владімір Соловйов раптом вирішив звинуватити у цьому Дениса Малюську – міністра юстиції України. Посадовець дотепно відреагував – він наголосив, що "так буде з кожним, хто блокує в'язничну реформу".США планують почати навчання українських пілотів на F-16 у вересні. Припускають, що воно триватиме близько 4 – 5 місяців.Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що Олександр Лукашенко не мав ніякого стосунку до врегулювання ситуації зі спробою заколоту Євгєнія Пригожина. Він не впливає на жодні процеси у своїй країні і також перебуває у зоні ризику.Двоє американських чиновників повідомили, що на думку Вашингтона, літак Пригожина, ймовірно, збили ракетою класу "земля-повітря", випущеною з території Росії.Володимир Зеленський поспілкувався з прем'єром Канади Джастіном Трюдо.У Севастополі пролунали кілька гучних вибухів. Їх чули у Гагарінському районі та "Камишах".Буданов розповів про наслідки нещодавніх вибухів на російських аеродромах "Сольці" та "Шайковка". Два Ту-22М3 не підлягають ремонту.Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що після смерті Пригожина контроль над ПВК "Вагнера" перейде безпосередньо до Кремля, що робить її потенційно небезпечнішою.Колишній глава ЦРУ Девід Петреус вважає, що Путін не лише піде на переговори, а й виконає всі вимоги, які перед ним поставлять.Глава держави зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою.У падінні літака Пригожина підозрюють Артема Степанова – особистого пілота ватажка ПВК "Вагнера", який мав доступ до його бізнес-джета й перед вибухом поїхав на Камчатку. Його шукають російські силовики.Путін висловив співчуття родичам загиблих в авіакатастрофі в Тверській області. Він не забув згадати, що вагнерівці – одні з тих, хто скоював геноцид українців, й подякував їм за це.Відповідно до оновлень на сайті Бундесверу, Україна отримала від Німеччини:Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що Крим звільнятимуть у "комбінований спосіб", при цьому не уточнивши, що має під цим на увазі. Він також зазначив, що існує декілька сценаріїв деокупації, але без військових дій це неможливо.Почалися відбої по території всієї країни.

15:48 Міністерство закордонних справ Канади опублікувало список із 29 юридичних та чотирьох фізичних осіб Росії, проти яких запроваджені санкції.

Під обмеження потрапили Сергєй Мучкаєв – командир 53-ї зенітної ракетної бригади збройних сил Росії. Його ЗРК використали для збиття рейсу МН17. Також під санкціями опигилися Ніколай Колєсов, Владімір Лєпін і Алексєй Комісаров, які причетні до російського військово-промислового комплексу.



Канада також запровадила санкції проти російських банків – "Уралсиб", "Зеніт", Росбанк і Всеросійський банк розвитку регіонів.Крім цього, санкції поширились на холдинги "Інтеррос", "Северсталь", "дочку" Росатома RUSATOM Overseas і ФГУП "Атомфлот", ПАТ "НВО "Алмаз" та інші організації.



Компанії Turkik Union та Azu International потрапили під санкції Великої Британії за експорт до Росії.

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Причиною цього став зліт російського винищувача МіГ-31К.Внаслідок ворожого удару по Херсону загинув аграрій. Під ворожий обстріл потрапив тракторист, який працював у полі поблизу Широкої Балки.У CNN пишуть, що на відео, яке поширили росЗМІ, видно, як літак падає без одного крила, і це наштовхує на найбільш популярну версію – літак Пригожина підбили. Ветеран науки та аерокосмічної галузі Майлз О'Брайен після перегляду кадрів заявив, що літаки на кшталт цього просто не падають катастрофічно з неба без чогось дуже незвичайного.Лукашенко цинічно привітав Україну з Днем Незалежності. Він заявив, що готовий зробити все для припинення "конфронтації".У легіоні "Свобода Росії" заявили, що готуються до нового походу і повалення Путіна.Окупанти влаштували обшуки у кримських татар. Про це в коментарі 24 Каналу повідомив Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.Керівник ОП зазначив, що Україна близька до перемоги. Зазначив, Київ не заспокоїться доти, доки росіяни не повернуть всі території до останнього сантиметра української землі. Ми не бажаємо нічого більше, ніж перемоги та повернення миру на нашу землю, підкреслив Єрмак.Наступ Сил оборони у напрямку села Роботине стратегічно важливий для подальшого успіху. Населений пункт відкриває шлях до наступних опорних позицій окупантів – Токмака, де противник зосередив чималу кількість російських військових. Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ Тарас Березовець.Телеканал TV 2 повідомив, що Норвегія ухвалила рішення щодо передачі Україні винищувачі F-16. Про яку саме кількість йдеться, ще не оголосили.

12:53 У ГУР повідомили, що вночі 24 серпня в окупованому Криму пройшла спецоперація за підтримки ВМС. Спецпідрозділи на плавзасобах висадились на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк.

Під час виконання завдання українські оборонці вступили в боєзіткнення з підрозділами окупанта. В результаті противник зазнав втрат серед особового складу, знищено ворожу техніку. Також в українському Криму знову замайорів державний прапор. Всі цілі та задачі виконано. По завершенні спецоперації українські оборонці без втрат залишили місце подій,

– розповіли в ГУР.

Спецоперація ГУР у Криму: дивіться відео

12:27 Джерела 24 Каналу поділилися ексклюзивними кадрами бойового завдання ГУР у Криму. Його виконав підрозділ "Артан".

Ексклюзивні кадри з бойового завдання ГУР у Криму: дивіться відео

У Дніпропетровській ОВА повідомили, що кількість постраждалих через ракетний удар по Дніпру зросла до 10. Зараз в лікарні троє людей: 55-річна жінка, чоловіки 33 та 48 років. Вони у стані середньої тяжкості.

12:04 У СБУ повідомили, що бійці ЦСО "А" за тиждень вразили 7 танків, 14 бронеавто, 9 артсистем, 8 комплексів радіоелектронної боротьби, 24 авто, 3 системи ППО, 10 складів із БК та інше. Департамент військової контррозвідки за цей час поповнив ворожі втрати ще 2 танками, БМП, МТЛБ, комплексом РЕБ "Поле-21", "Уралом" з боєприпасами і 4 вантажівками.

Фахівці Департаменту кібербезпеки "відключили" 2 комплекси спостереження "Муром" і 1 "Гренадер", ще одну РЕБ, а також знищили антидроновий розрахунок і БМП.

Контррозвідники СБУ за тиждень знищили 2 танки Т-90 і стільки ж Т-72, ворожу САУ і броньовані машини.

Окупанти вдарили по середмістю Херсона. Один зі снарядів поцілив у дах приватного будинку. Наразі відомо про трьох потерпілих цивільних, серед яких малолітня дитина. У 7-річної дівчинки поранення спини, руки та ноги. У стані середньої тяжкості потерпілу госпіталізували. Зараз їй надають необхідну меддопомогу.Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок повідомила, що розчарована ефектом санкцій проти Росії. Зазначила, що раціональні рішення проти країни-агресорки не діють.В ОК "Південь" зазначили, що окупанти намагаються перекидати резерви на Запорізький напрямок. Однак, проте через мінні поля, велику територію та вогневий контроль ЗСУ логістика там дуже ускладнена. Українські військові знають точну кількість загарбників, яких перекидає агресор.У ВМС повідомили, що в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 4 ворожих кораблі. В Азовському – 2 ворожих кораблі, з яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет. У Середземному морі на бойовому чергуванні 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет.У кольорах українського прапора засяяли Європарламент, Єврокомісія та Єврорада. Євроінституції напередодні ввечері підсвітили на підтримку нашої держави.Партизани "Атеш" виявили дві ворожі системи ППО. Перша неподалік міста Керч за координатами 45.2393495 36.4052190. Друга – на західному боці острова Тузла. До речі, вона відповідає безпосереднього за прикриття Кримського мосту. Координати 45.29026643061183, 36.519101336869866.Українські військові здійснили висадку у Криму у межах спецоперації. Відбувся бій за участю плавальних засобів та авіації. Представник ГУР Андрій Юсов розповів, що цілі досягнуто, втрат серед особового складу немає. Спецоперація продовжується. Є втрати серед особового складу противника, а також серед сил та засобів.У Повітряних силах прокоментували атаку росіян на Дніпро. Юрій Ігнат зазначив, що окупанти запустили 2 модифіковані балістичні ракети "Іскандер-М" з Ростовської області. З Криму окупанти також запустили крилату ракету "Іскандер-К" – наша ППО збила її.У День Незалежності Валерій Залужний наголосив, що цінності українців розіб'ють задуми ворога. Олександр Сирський нагадав про одвічну боротьбу нашого народу за свободу й волю. Кирило Буданов підкреслив, що незалежність далась українцям не просто – це результат віковою боротьби, додав, що продовжується боротьба й досі – тепер із імперським агресором.Сьогодні у світі відбудеться акція "‎Ланцюг Єдності". Під час неї учасники мають взятися за руки на головних вулицях міст. До "Ланцюга Єдності" вже долучилися майже 28 тисяч людей.В РДК заявили, що боротьба еліт усередині Росії остаточно перейшла у фазу відвертої різанини, а значить наша перемога все ближче. Також додали, що Пригожин був певним дестабілізуючим фактором для країни-агресора, з яким пов'язували певні сподівання. Однак, вони рухалися до нуля ще після провалу заколоту.У повітряних операціях проти України Росія залучила понад 436 літаків. Останні диверсії та атаки на ворожі аеропорти дозволили суттєво зменшити ймовірність ударів по нашій території. Буданов повідомив, що справних Ту-22 в агресора залишалося близько 31. Тепер 29 – і мінус два ще тих, які на ремонті будуть перебувати, тобто 27.

09:00 Володимир Зеленський звернувся до українців у День Незалежності. Глава держави наголосив, що свято вільних, сильних, гідних людей.

"Це цінність для кожного з нас, і за це ми боремось. І в цій боротьбі важливий кожен, бо ця боротьба – за те, що важливо кожному. Це – незалежна Україна", – підкреслив президент.

Повне звернення Зеленського: дивіться відео

За минулу добу Сили оборони знищили на Півдні ще три ворожі С-300.Цієї ночі росіянам привиділися три "безпілотники". В міноборони країни-агресора заволали, що нібито "відбили атаку".Кирило Буданов заявив, що Сили оборони можуть уразити ворога абсолютно в будь-якій точці Криму.

08:12 Олег Синєгубов повідомив, що близько 01:40 ворог вкотре обстріляв Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Пошкоджено медичний заклад, сталася пожежа. Також пошкоджено об'єкт цивільної промисловості. Без постраждалих.

Крім того, близько 02:00 ночі ворог з артилерії обстріляв село Вільча Чугуївського району. Без постраждалих та масштабних руйнувань.

07:58 Віталій Кім повідомив, що о 03:02 окупанти обстріляли Очаків. Пошкоджено житлову інфраструктуру та лінію мережі Інтернет.

О 03:04 внаслідок обстрілів Куцурубської громади пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Відомо про трьох постраждалих. Двом надано допомогу амбулаторно, ще одна людина – у лікарні.

07:44 Сили оборони ліквідували ще 340 окупантів і 93 одиниці російської техніки.

Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Аналітики ISW проаналізували загибель Пригожина і Дмитра Уткіна. Зазначили, що наказ Путіна російському міноборони збити літак, ймовірно, є публічною спробою відновити своє домінування та помститися за приниження, якого завдав диктатору та міноборони заколот вагнерівців 24 червня.

07:29 Очільник ОВА повідомив, що одну з ракет, якими ворог вночі вдарив по Дніпру, вдалося збити. Однак, є і влучання. Руйнувань зазнав транспортний об'єкт.

Постраждали 7 людей – троє чоловіків та четверо жінок, від 32 до 55 років. Здебільшого у них рвані рани та осколкові поранення. Шістьох госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Пошкоджені з десяток об'єктів. Серед них банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля. Понівечені 15 кіосків. Окрім того, два житлові будинки, 3 автобуси та кілька авто, контактна тролейбусна мережа, водо- і газогони. Інформація щодо руйнувань ще уточнюється.

Наслідки ракетного удару / Фото з телеграму Лисака

Напередодні Володимир Зеленський зазначив, що не знає, чи буде ще один День Незалежності в умовах війни. Водночас президент наголосив, що в українців просто немає іншого виходу, ніж боротися, бо ми боремося за своє.Al Jazeera повідомляє, що на місці краху літака знайшли телефон Пригожина. Водночас тіло ватажка на цю мить зі стовідсотковою точністю поки ще не ідентифіковано серед трупів. Втім, ніяких сумнівів у загибелі Пригожина у співрозмовника телеканалу немає. Почався огляд місця падіння і тіл загиблих.У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни наступали в районі Малої Токмачки та на східних напрямках. У Мелітополі Запорізької області окупанти облаштували територію санаторію під польовий шпиталь. Там на лікуванні перебувають близько 100 поранених загарбників.Літак Пригожина напередодні ремонтували. Про це розповіли родичі бортпровідниці Христини Распопової, яка також загинула.Очільник ОВА повідомив, що росіяни вдарили по Дніпру. Був приліт. Сергій Лисак зазначив, що є постраждалі.Financial Time з посиланням на американського чиновника пише, що літак Пригожина могла збити російська ППО.Повітряні Сили повідомили, що на Дніпропетровщині працює ППО.У Дніпрі пролунали потужні вибухи. Напередодні, о 01:48 там оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку. Також писали про загрозу балістики.В окупованій Чаплинці відзначають День Незалежності. На оприлюдненому відео видно, як люди встановили табличку, в кольорах Державного Прапора. На ній написано "Чаплинка – Україна!".Поки у Тверській області палали уламки літака Пригожина, Владімір Путін нібито був у Курську. Там святкували 80-річння перемоги в Курській битві.Борт, на якому летів Пригожин, "різко знизився" перед тим, як упав і розбився. Ба більше, літак взагалі зник з радарів перед тим, як сталася катастрофа.У Києві майже опівночі 24 серпня пролунали вибухи. В одному з районів столиці мешканці вирішили позапускати салюти.До Дня Незалежності України деякі міста вже прикрасили свої будівлі національними кольорами. Зокрема, це зробили у Києві та Харкові.РосЗМІ пишуть, що деякі джерела, близькі до Владіміра Путіна, "не дуже здивувалися" падінню літака Пригожина. Водночас тих, хто був зацікавлений у загибелі засновника ПВК "Вагнера", не називають.У Санкт-Петербурзі на будівлі центру вагнерівців запалили своєрідний "хрест".Володимир Зеленський вручив відзнаки "Національна легенда України". Серед лауреатів – "Да Вінчі".На місці падіння літака Пригожина завершили пошукову операцію. Усі 10 тіл знайшли.Світлана Тихановська заявила, що Пригожин був вбивцею та саме таким його потрібно запам'ятати. Також зазначила, що в Білорусі за ним не сумуватимуть.Президент США відреагував на авіакатастрофу. Джо Байден заявив, що не здивований тим, що трапилося.Російські пропагандисти звинуватили у вбивстві Пригожина українські спецслужби. Тим часом "провагнерівські" канали пишуть, що це робота ППО.Радник керівника ОП відреагував на падіння літака Пригожина. Михайло Подоляк наголосив, що ватажок вагнерівців підписав собі смертний вирок, коли повірив Владіміру Путіну після заколоту. Також додав, що швидке підтвердження смерті має дивний вигляд.Російських найманців з ПВК "Вагнер" нібито "евакуюють" з Білорусі. Цікаво, що вагнерівці мають власний план на випадок смерті Пригожина.