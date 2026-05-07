Про таке розповіли в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.

Що відомо побиття військового у Дніпрі?

1 травня близько 16:00 на території тимчасового розташування одного з підрозділів у Дніпрі стався інцидент між військовими. Під час шикування оператор БпЛА публічно принизив іншого військовослужбовця та завдав йому численних ударів.

Постраждалого госпіталізували до медзакладу на Дніпропетровщині з тілесними ушкодженнями. Після нападу військовий самовільно залишив частину.

Згодом у прокуратурі повідомили, що підозрюваного затримали в Кропивницькому та доставили до Дніпра, після чого передали слідчим ДБР.

Йому готують повідомлення про підозру та клопотання про арешт. Після появи відео з побиттям у мережі спершу припускали, що до інциденту причетний командир 155-ї бригади Станіслав Лучанов, однак у Сухопутних військах і самій бригаді це спростували.

Військова служба правопорядку уточнила, що фігурантом є солдат-оператор БпЛА, зі свого боку 21-й армійський корпус заявив, що він не належить до 155-ї бригади.

Як відреагували на інцидент?

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 406 Кримінального кодексу України. Мовиться про порушення статутних правил взаємовідносин між військовими.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський призначив службову перевірку, яку здійснює Східне управління Військової служби правопорядку. Матеріали передадуть правоохоронцям.

У Міноборони засудили інцидент, назвавши його "ганебним"і таким, що не відповідає стандартам ЗСУ, та наголосили на необхідності відповідальності для винного.

Важливо! Касаційний адміністративний суд підтвердив, що командир військової частини може нести відповідальність за дії підлеглих, зокрема отримати дисциплінарне стягнення за неналежне виховання особового складу.

Де ще ставалися подібні випадки?

В одній із військових частин на Одещині відповідальний за підрозділ побив військового. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про перевищення службових повноважень військовою посадовою особою.

На Івано-Франківщині офіцера також визнали винним у побитті підлеглого військовослужбовця. Суд ухвалив рішення про покарання. У медіа повідомлялося, що йдеться про старшого лейтенанта Ярему, командира чергового підрозділу військової частини Нацгвардії України №1241.

У Житомирській області командир побив строковика. Так, фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі.