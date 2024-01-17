На Дніпропетровщині чули вибухи: в ОВА заявили про блискучу роботу ППО

Російські окупанти продовжують атакувати Україну "Шахедами". Увечері 17 січня повітряну тривогу оголосили у низці областей.

Увечері 17 січня на Дніпропетровщині пролунали вибухи. У місцевій ОВА заявили про блискучий результат захисників українського неба.

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Герої збили 4 ворожі "Шахеди".

Мінус 4 "Шахеди" у Павлоградському районі,

– мовиться у повідомленні.

Окупанти атакували Харківщину

Російські окупанти 17 січня вкотре атакували Харківську область. Ворог вдарив по селу Малий Бурлук. Окупанти вбили 61-річну жінку. Володимир Зеленський під час звернення висловив співчуття її рідним.

Окрім того, загарбники важко поранили двох дітей.

10-річний хлопчик перебуває в лікарні, внаслідок отриманої травми ампутовано кінцівку. Постраждала дівчинка 14 років отримала осколкові поранення,

– мовиться у повідомленні.

Також звуки вибухів чули у Сумах. Згодом стало відомо про роботу захисників українського неба.

Окрім того, українців попередили про високий рівень ракетної загрози. Окупанти скористалися штормом. Загарбники вивели у Чорне море два ракетоносії. Українців просять оперативно реагувати на тривоги. Коли сповіщають про загрозу, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.