У Петропавлівському районі Дніпропетровщини рятувальники дістали песика з дна покинутого колодязя. Його глибина сягає 15 метрів. Але це не єдиний випадок.

Про інцидент повідомили служби порятунку ввечері 15 квітня. Мовилось про те, що воно впало у колодязь і терміново потребує допомоги.

До теми Надто милі улюбленці: 12 неймовірних фото, що автоматично підіймають настрій

Як відбувався порятунок цуценяти

До колодязя на вулиці Горовій у селищі Самарське приїхав екіпаж ДСНС.

Спецслужбовці визначили глибину колодязя та почали рятувальну операцію.

Вони за допомогою мотузки та в апараті на стисненому повітрі спустились до чотирилапого та дістали його на поверхню.

Життю та здоров’ю цуценяти вже нічого не загрожує.

До рятування тваринки залучили 4 надзвичайників та 1 одиниця спецтехніки.



Врятований пес у Петропавлівському районі / Фото ДСНС

Схожі випадки: деталі

Працівники ДСНС 16 квітня дістали ще одне цуценя у Покровському районі на Дніпропетровщині. Пес також впав на дно колодязя, проте глибина пастки сягала лише 5 метрів.

Його врятували за допомогою драбини – один із працівників ДСНС спустився донизу та за допомогою рятувальної мотузки підняв тварину на поверхню.

Цікаво Сім'я Котів врятувала пів сотні собак: історія подружжя з Рівненщини



Врятований пес в Покровському районі Дніпропетровщини / Фото ДСНС