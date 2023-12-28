Службовцям ТЦК надали право перевіряти документи та оглядати речі в осіб на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині запровадили особливий режим в'їзду та виїзду, обмеження свободи пересування. Стосується він двох районів у регіоні. Там співробітникам ТЦК дозволили перевіряти документи й оглядати речі.

Додаткові заходи воєнного стану запровадили у двох районах Дніпропетровської області. Мовиться про Дніпровський і Синельниківський. Розповідаємо, що мається на увазі.

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Що очікує мешканців Синельниківського району

На сайті Синельниківської міської ради написали, що на її території:

встановили особливий режим в'їзду та виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців і осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів;

також запроваджують на строк дії правового режиму воєнного стану як перевірку документів, так і огляд речей в осіб на території Синельниківського району, посилаючись на порядок, визначений Постановою Кабінету Міністрів.

У Суспільному зазначили, що на сторінці Новоолександрівської громади Дніпровського району опублікували документ. Мовиться про інформування від начальника Дніпровського РТЦК та СП. У відповідному документі зазначили про право перевіряти документи й оглядати речі співробітниками ТЦК. Правда, пізніше доступ до відповідної публікації зник.



Документ, в якому дозволять оглядати речі співробітниками ТЦК / Скриншот



Документ, в якому дозволять оглядати речі співробітниками ТЦК / Скриншот

Чи роздаватимуть поліцейські повістки

У Нацполіції проти того, щоб їхні співробітники ще й роздавали повістки військовозобов'язаним без участі співробітників ТЦК та СП. Як зазначив глава Нацполіції України Іван Вигівський, у поліцейських і без того достатньо роботи.

Він додав, що правоохоронці періодично "підхоплюють різноманітні моменти" в інших правоохоронних структур.

У нас дуже багато свого функціонала, і ми вважаємо, що кожен повинен займатися своєю роботою. Ми і так підхоплюємо різноманітні моменти. Поліція найбільший правоохоронний орган, ми підставляємо плече іншим правоохоронним структурам,

– зазначив Вигівський.

Він наголосив, що якщо цього не робити, то просто впадуть деякі важливі напрямки роботи.

Ми ж нагадаємо, що у новому законопроєкті пропонують, щоб поліцейські мали повноваження вручати повістки. Але, як бачимо, самі правоохоронці не в захваті від цієї ініціативи.