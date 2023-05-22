На Дніпропетровщині знищили 15 дронів та 4 ракети: є й прильоти з руйнуваннями
Джерело:Сергій Лисак
Російські окупанти вночі 22 травня атакували Дніпропетровщину безпілотниками та ракетами. На жаль, є прильоти.
Внаслідок прильотів є постраждалі. Наразі їх госпіталізували до лікарні.
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Скільки знищено дронів та ракет на Дніпропетровщині
Цієї ночі захисники з ПвК "Схід" збили над Дніпропетровською областю 15 безпілотників та 4 крилаті ракети.
Є прильоти
У Дніпровському районі через ракетний удар поранений 27-річний чоловік. Він у лікарні у стані середньої тяжкості.
Пошкоджені кілька будівель рятувального підрозділу. Виникло дві пожежі, які вже загасили. Знищені більш ніж 10 вантажних та легкових авто, стільки ж одиниць спецтехніки – пошкоджені. Побиті й 25 приватних машин та 2 автобуси.
Також влучання сталося по приватному підприємству у Дніпрі – там понівечені 3 будівлі.
Окрім цього, в Іларіонівській громаді Синельниківського району впав БпЛА. Виявили там й уламки ракети. Внаслідок цього постраждали 7 осіб. Жінки 52 та 70 років – у лікарні.
Наслідки атаки по Дніпропетровщині / фото Сергія Лисака
Зачепило 3 приватні будинки та 9 багатоквартирних. А ще – дитсадок, магазини та адмінбудівлі. Потрощені 6 авто. Обстеження території триває,
– зазначив глава регіону Сергій Лисак.
Попередня потужна атака на Дніпропетровщину
- Під ранок 1 травня Росія масовано обстріляла Україну ракетами. Зокрема, загарбники вдарили по Дніпропетровщині. Частину ракет вдалося збити. Однак, на жаль, зафіксовано влучання у Павлоградському районі.
- У Павлограді пошкоджено промислове підприємство. Там сталася пожежа, однак, рятувальники вже приборкали її. У житловому районі понівечено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, 6 закладів шкільної та дошкільної освіти та 5 магазинів.
- Також є руйнування й у громадах району. У Вербківській – побиті майже 40 житлових будинків, у Юр'ївській – два. У Межиріцькій – пошкоджено школу.
- В ОВА заявили, що кількість постраждалих у Павлоградському районі зросла до 34. З них п'ятеро дітей. Наймолодшій дівчинці лише 8 років. У людей забої, переломи, різані та рвані рани, контузії, отруєння продуктами горіння.