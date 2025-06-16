Росіяни ще більше наблизилися до адмінкордону з Дніпропетровщиною, – DeepState

Однією із головних цілей літньої кампанії Росії є вихід на адмінмежі Донецької області. На одній з ділянок фронту ворогові, на жаль, це майже вдалося. Тепер противник намагається прорватися на Дніпропетровщину.

Останнім часом на Новопавлівському напрямку спостерігається аномальна кількість боїв, передає 24 Канал.

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Росія наступає на Дніпропетровщину

В Інституті вивчення війни уточнили, що Росія веде багатовекторний наступ на Дніпропетровщину, атакуючи з трьох тактичних напрямків – зі сходу, південного сходу та півдня від Новопавлівки.

За даними DeepState, станом на 15 червня окупанти просунулися на Новопавлівському напрямку біля 2 населених пунктів. Це Бурлацьке та Новопіль.

Де розташоване Бурлацьке на карті

Де розташований Новопіль на карті

Раніше DeepState повідомив про будівництво оборонних споруд на межі Дніпропетровської та Донецької областей з використанням різних типів інженерних загороджень. Аналітики підсумували, що до оборони Дніпропетровщини почалася підготовка давно. Втім, фортифікації не є панацеєю від просування ворога.