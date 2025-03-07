На Дніпропетровщині утворили нову військову адміністрацію: президент підписав указ

У Дніпропетровській області утворили нову військову адміністрацію. Відповідний указ видав президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на указ, опублікований на сайті Офісу Президента та допис начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака у телеграм-каналі.

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Яку військову адміністрацію утворили в Дніпропетровській області

В указі зазначено, що на виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" президент України постановляє утворити Новопавлівську сільську військову адміністрацію Синельниківського району Дніпропетровської області.

Генеральному штабу Збройних Сил України, Дніпропетровській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов'язані з утворенням військової адміністрації, зазначеної у статті 1 цього Указу,

– мовиться у документі.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування, тобто з 7 березня.

Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак пізніше пояснив, що тепер у Новопавлівську сільську військову адміністрацію мають призначити начальника. Саме він і буде опікуватися прифронтовою громадою.

Цікаво, що Новопавлівка розташована за майже 13 кілометрів від лінії фронту у Донецькій області. По суті, це перший населений пункт, який розташований на кордоні Дніпропетровської та Донецької областей.

Де розташована Новопавлівка: дивіться на карті

До слова, заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький, говорячи про загрозу наступу росіян на Дніпропетровську область, зазначав, що окупанти ще не виконали завдання – дійти до адміністративних кордонів Донецької області. Саме від цього залежатиме, як розвиватимуться події далі.