Майже 3 000 шахтарів застрягли під землею на Дніпропетровщині: їх рятували всю ніч

Вчора, після масованого обстрілу росіянами по енергетичній інфраструктурі, електроживлення зникло і в Дніпропетровській області. Під землею в той момент перебували близько 3 000 шахтарів.

Працівники шахт у Кривому розі та Павлоградському районі застрягли під землею, не маючи доступу до поверхні та вентиляції без електроенергії. Операція з порятунку тривала всю ніч.

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Рятувальну операцію завершили під ранок

Внаслідок вчорашнього знеструмлення шахт у Кривому Розі під землею опинилися 653 шахтарів. Глава Дніпропетровської ОДА Микола Лукашук повідомив, що останніх з них вивели на поверхню о 04:55 ранку. У рятувальній операції брали участь служби міста та гірничі рятувальники.

Крім цього, у Павлоградському районі під землею застрягли аж понад 2 000 працівників шахт. Їх теж вже вивели на поверхню.

653 шахтарів, які опинилися під землею під час вчорашнього знеструмлення шахт у Кривому Розі, вже підняті на поверхню. Також підняти вдалося понад 2 000 працівників шахт у Павлоградському районі,

– написав мер Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Згодом глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко написав, що загалом у шахтах перебували близько 3 000 працівників.

Наслідки ракетного обстрілу України 23 листопада

23 листопада російські війська випустили по Україні 70 крилатих ракет і 5 безпілотників. Ударів завдавали по критичній інфраструктурі (теплоелектростанціям та підстанціям), проте є влучання і в житловий будинок у Києві, внаслідок чого загинули 3 людини.

Руйнувань зазнали енергетичні об'єкти у Києві, а також у Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях. Також сили ППО працювали в Івано-Франківській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській та Харківській областях.

Внаслідок цієї атаки в Україні почались масштабні перебої з енерго-, тепло- та водопостачанням. Наразі жодна АЕС не генерує електроенергію.

Того ж дня, 23 листопада, Зеленський звернувся до посла України в ООН та дав йому доручення скликати засідання Ради безпеки ООН, яке відбулось того ж дня. Під час засідання президент сказав, що світ повинен терміново відреагувати на злочини Росії.

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