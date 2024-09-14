У Дніпропетровській області по ворожій ракеті відпрацювала ППО, – ОВА

Російська армія 14 вересня атакувала Дніпропетровською областю крилатою ракетою. Ворожу ціль успішно знищили наші захисники.

До цього у Павлограді чули вибухи. Туди як раз таки й прямувала російська ракета.

До теми У Дніпрі пролунав вибух

ППО знищила ворожу ракету у Дніпропетровській області

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак розповів, що воїни протиповітряної оборони, які стояли на варті безпеки, знищили крилату ракету росіян.

Дякую, воїни ПвК "Схід"!

– написав Лисак.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук також підтвердив, що надвечір в регіоні працювали наші сили ППО, а оборонці неба збили 1 ворожу ракету. Посадовець також подякував захисникам та захисницям неба за цілодобовий захист.

До цього, приблизно о 21:05 у Павлограді, що в Дніпропетровській області, пролунав вибух. До цього Повітряні сили писали про рух російської ракети на місто зі Сходу, а також оголошували тривогу по всій Дніпропетровській області. Попередньо, росіяни застосували крилату ракету Х-69.

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