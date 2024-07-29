На Дніпропетровщині збили 5 "Шахедів" і ракету

Росія продовжує завдавати ударів по українських мирних містах ударними дронами та ракетами. Зокрема, над Дніпром збили кілька повітряних цілей.

Вночі проти 29 липня Росі запускала по Україні "Шахеди" та ракети. Частину з них збили над містом Дніпро.

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Пошкоджено дві господарські споруди

Вночі оборонці неба знищили над Дніпропетровською областю 6 БпЛА. Серед них один розвідувальний, решта – ударні дрони типу "Шахед". Підрозділ ПвК "Схід" також збив ракету.

Внаслідок падіння уламків пошкодило 2 господарські споруди. Горіла суха трава.

Також вечері 28 липня агресорка атакувала Нікопольщину.

Понівечено приватний будинок, 4 теплиці й 5 господарських споруд. Зранку росіяни спрямовували проти регіону дрони. Вони поцілили по Покровській громаді.

Загалом, вночі ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору окупованої Донеччини та 10 ударними БпЛА із мису Чауда в Криму. Сили протиповітряної оборони збили 9 "Шахедів".