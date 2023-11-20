У Дніпровському районі Києва вибухнула граната: загинули військовий і жінка

19 листопада пізно ввечері у Дніпровському районі міста Києва вибухнула граната. Як розповіли у поліції, внаслідок цього загинули двоє людей.

Детальніше про те, що сталося пізно ввечері 19 листопада 2023 року розповіли у поліції Києва. Зазначають, що на місці події працюють вибухо-техніки, слідчо-оперативна група, а також криміналісти.

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Про вибух повідомили сусіди

Як кажуть у поліції, до них ввечері звернувся громадянин. Він повідомив, що у сусідній квартирі пролунав вибух. Відтак, на місце події миттєво вирушили правоохоронці, а також медики.

Попередньо співробітники поліції встановили, що внаслідок вибуху гранати загинув військовослужбовець та жінка, котра перебувала в оселі. Брат загиблого зазнав поранення. Його госпіталізували лікарі.

Профільні служби продовжують працювати на місці події. Щойно завершать перевірку, інциденту нададуть правову кваліфікацію, зазначають у поліції.

Кількома днями раніше стався інший інцидент, пов'язаний з гранатами. На Полтавщині чоловік прийшов до місцевого ТЦК та СП та погрожував його підірвати.

Погрожував підірвати ТЦК та СП