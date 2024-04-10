Ворог атакував Дніпровський район: ППО збила безпілотник

Російські війська атакували Дніпропетровщину дроном. Ворожий безпілотник збили українські захисники неба.

Ворог запустив безпілотник по Дніпровському районі зранку 10 квітня. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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"Наші відпрацювали у Дніпровському районі. Оборонці неба знищили ворожий безпілотник", – ідеться у повідомленні.

Також про збиття ворожої цілі прозвітувало повітряне командування "Схід". Там вказали час ворожої атаки.

"Біля 10:00 в Дніпровському районі Дніпропетровської області знищено розвідувальний БПЛА противника", – йдеться в дописі.

Атаки росіян: актуально

До слова, Повітряні Сили вночі знищили 14 "Шахедів" та дві ракети Х-59 у межах Одеси.

Крім того, ворог увесь ранок продовжує атакувати Одесу. Близько о 10:15 в місті знову чули вибухи – ворог міг завдати удару балістичним озброєнням.

У ніч проти 10 квітня ворог вкотре атакував енергетичні об'єкти. Так, у Миколаївській області окупанти поцілили по об'єкту енергетики, внаслідок чого спалахнула пожежа. Станом на 11:00 відомо, що в усій області зникло електропостачання.