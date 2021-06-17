Про це повідомили в мережі 16 червня. Мовиться про супермаркет за адресою Слобожанський проспект, 18.

Інший випадок У Дніпрі підлітки побили поліцейського в "АТБ": вкрали Iphone та втекли

Як порізалась дитина

Очевидець розповів, що хлопчик ішов по тротуару.

Однак там, де зроблена огорожа АТБ, пішохідна доріжка дуже вузька.

Тому дитині важко було пройти, щоб не зачепитись і не зійти на стоянку авто.

Конструкція огорожі має залізні елементи, які стирчать.

Саме об них порізав плече потерпілий.



Рана дитини та АТБ де це сталось / Фото телеграму "Еб***й Днепр"

Рану довелось зашивати

Батьки хлопчика повезли його до травмпункту. Там медики вирішили зашити цю рану.

Також дитині зробили щеплення від правця. Це було необхідно, оскільки він міг занедужати від порізу об метал.

Зверніть увагу! На Полтавщині 25 лютого госпіталізували двох учениць 8 класу. Вони порізали собі передпліччя на території школи. Якби лікарів до потерпілих викликали трішки пізніше, дівчата б не вижили.